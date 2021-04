Jak usnout do pěti minut: Tuto metodu vyvinuli pro letce za druhé světové války

Existuje jen málo věcí tak frustrujících, jako strávit noc převalováním se na posteli ze strany na stranu, koukáním do stropu a odpočítáváním času, kdy už budeme muset znovu vstát. Metoda amerických vojáků však může pomoci každému.

Představa, že vám nad hlavou létají bombardéry, z dálky se ozývá válečná vřava a vy víte, že zítřek může být ten poslední, vám na pohodě nepřidá. Proto američtí armádní velitelé během 2. světové války vyvinuli techniku, která měla zabezpečit odpočinek kdykoli a kdekoli. Pomohl jim k tomu námořní podporučík Bud Winter. Ten byl dříve trenérem školního fotbalového týmu a spolupracoval s psychologem na formování technik, které pomáhají sportovcům relaxovat a vynikat pod tlakem. Cílem armády bylo zabránit vyčerpání vojáků a snížení chyb vyplývajících ze stresu. Winter byl úspěšný. Za 6 týdnů usnulo 96 % pilotů během 120 sekund. Za jejich zády se střílelo a někteří dokonce usnuli v sedě.

Abyste snadno usnuli, snažte se uvolnit a na nic nemyslet Zdroj: TheVisualsYouNeed/ shutterstock.com

Dnes, podle Americké asociace spánku, trpí téměř 40 % pracujících dospělých chronickým nedostatkem spánku. Nemusí vám nad hlavou vířit střely, stačí, když víří myšlenky. Proto si tuto metodu zkuste. Zaslíbený spánek možná nepřijde ihned při prvním pokusu. Trénink však dělá mistry. Jak na to? Stačí jen 4 kroky. (Zdroj: www.businessinsider.com)

1) Uložte se tak, abyste se cítili komfortně. Nesmí vás nic tlačit nebo rozptylovat.

2) Uvolněte svůj obličej. Tento krok je klíčový. Ve tváři máte 43 svalů a ty se ve stresu výrazně napínají. Když je uvolníte, odešlete do mozku signál, že je vše v pohodě a můžete bezpečně usnout.

3) Když máte celý obličej včetně očí uvolněný, je na řadě zbytek těla. Začněte rameny. Ta nejdříve napněte a pak uvolněte tak, jakoby vám chtěla padnout až k nohám. Zhluboka dýchejte a uvolněte krční páteř. Poté se soustřeďte a začněte relaxovat vaši dominantní stranu. Pokud jste pravák, začněte pravou paží a skončete u nohou. To samé opakujte na levé straně.

4) Nyní, když jste si uvolnili tělo, je na řadě vaše mysl. Snažte si neříkat, co musíte zítra udělat, nebo co jste dnes nestihli. Pouhé přemýšlení o „nečem" totiž ve svalech vyvolává mikro kontrakce. Zkuste fantazírovat. Přeneste se na místo, které je příjemné, a tento obrázek držte v mysli po dobu 10 sekund. Můžete si také v duchu říkat mantru „nemysli ... nemysli ... nemysli“.

Celý proces by vám měl trvat dvě až pět minut. Nikam však nespěchejte. To by vás jen dostalo do stresu. Metodu zkoušejte při odpoledním relaxu, před spaním nebo třeba i ráno, kdy si říkáte, že si dáte „ještě chvilku". Nezapomeňte zhluboka dýchat. Zařadit do tréninku můžete i metodu 4-7-8, která vás donutí soustředit se na dech. (Zdroj: www.medicalnewstoday.com) Vaše srdce tak zpomalí a tlak se sníží: