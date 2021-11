Jak rychle vyléčit puchýře? Toto jsou účinné triky našich předků

Víte, jak správě ošetřit puchýře? Nebo ještě lépe jak jim předejít? Prevence není složitá a vlastně neexistuje důvod, proč bychom puchýři měli trpět. Skoncujte s puchýři a začněte se o své nohy lépe starat!

Předejděte puchýřům, nedělejte hloupé chyby

Největší hloupost vůbec je vzít si špatné boty. Třeba když si myslíte, že poletíte jen chvilku letadlem a brzy se zase přezujete do něčeho pohodlného. Jenže pak vám letadlo uletí a vy si roztrháte paty tak, že milovaným, ale malým, koženým polobotkám nemilosrdně sešlápnete paty, abyste přežili do dalšího dne a doklepali to alespoň k novému odletu. Ano, to jsem byla já. Po příletu do cílové destinace jsem už chodila bez okolků bosá.

Boty nesmí tlačit. To je základ! Zdroj: kdshutterman / Shutterstock.com

Jak ošetřit puchýř

Puchýře na chodidlech vznikají kvůli tlaku či otěru, ve vlhku a teple. Kombinace těchto podmínek je ideální pro tvorbu puchýřů. Ošetřujte svá chodidla správně a naučte to i své děti. Již vzniklé puchýře neporušujte. Pokud je to možné, ponechejte puchýř svému osudu. V případě, že se ale musíte do nevhodné obuvi znovu obout a pokračovat v túře, pak je propíchnutí puchýře nezbytné. Nedotýkejte se zbytečně okolí puchýře, propíchněte jej vydesinfikovanou jehlou a ránu ošetřete náplastí a ideálně i dezinfekcí. V žádném případě však neodstraňujte kůži. Nechejte ji na místě, až se rána zahojí, stará kůže odpadne, tak jako stroupek.

Neošetřené puchýře mohou způsobit i další zdravotní problémy, ale jen velmi vyjímečně. Zdroj: Smeilov Sergey / Shutterstock.com

Předejděte tvorbě puchýřů vhodnou obuví

Nikdy nenoste nepohodlné nebo malé boty. Zatímco vaše nejmilejší botky jsou stále krásné, možná že vaše noha už není co bývala. Nohy se věkem mírně mění, a to nejen do délky ale i do šířky. Změny nejsou nijak závratné, ale na otlačená chodidla a puchýře to bohatě stačí. Bota musí dobře sedět a rozhodně je lepší mírně větší než menší. Některé materiály se mírně vyšlápnou, což se dá očekávat u pravé kůže. Větší bota je také vždy lepší v zimním období. Nejenže se hodí pro tlustší ponožky, ale také vám nebude taková zima od nohou, pokud nebudou prsty příliš zmáčknuté.

Ponožky mohou také za puchýře

Do boty je nutná kvalitní ponožka. Rozhodně musí dobře padnout, aby se v botě neshrnovala. To je častý problém hlavně u nízkých ponožek. Pokud se chystáte na delší výšlap, noste s sebou náhradní ponožky, abyste mohli vyměnit propocené za suché a čisté.

Botu můžete vylepšit také vhodnou vložkou. V obchodě s obuví vám rádi poradí. I vložky do bot jsou různé.

Ponožky během nářočné tůry vyměňte za suché a čisté. Zdroj: Gorlov-KV/shutterstock.com

První pomoc proti puchýřům

Noste s sebou alespoň náplast, ta se vejde do každé peněženky. Je to nejrychlejší možná ochrana, pokud cítíte, že je zle a puchýř se začíná tvořit. Rozhodně je vhodné udržovat nohy v dobré kondici a promazávat například vazelínou. Během delšího výšlapu ošetření vazelínou zopakujte, protože se časem vstřebá.

Proti vzniku puchýřů také existují speciální sady a samozřejmě léčiva i náplasti pro ošetření.

Podpořte rychlé hojení puchýřů

Hojení puchýře můžete podpořit nejen farmakologickými prostředky, ale také přírodními látkami. Pro rychlé zhojení můžete použít ricinový olej nebo jablečný ocet. Nejjednodušší je použití aloe vera. Pokud máte rostlinu doma, stačí uříznout list a plátky položit na poraněné místo. Aloe pomůže s hojením, a navíc také zmírní bolest.

Jablečný ocet nebo ricinový olej se používají jako obklad. Obvaz namočte a nechejte na puchýř působit přes noc. Obě tyto tekutiny podpoří hojení a změkčí okolní pokožku.

Aloe vera je rostlina se silnými hojivými účinky. Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Zdroje: https://blog.mall.cz, https://cs.wikipedia.org