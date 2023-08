Jak rychle zhubnout 5 kg i po padesátce: Stačí jednoduchý pohyb 3 minuty denně

I když už je léto ve své polovině a čas hubnutí do plavek je dávno pryč, určitě nebude špatné pokusit se shodit ještě nějaké to kilo – tentokrát třeba do společenských šatů na večírkovou a plesovou sezónu. Jak na to, aby se to opravdu podařilo, a to celkem rychle? V základu budete muset dodržet několik hlavních pravidel.

Hubnout asi každý z nás zkoušel (nebo alespoň ženy). Podařilo se? Někdy ano, někdy ne. Diet, které jsme již vyzkoušeli, je také určitě bezpočet, ale řekněme si to upřímně, kdyby některá z těch “zázračných” skutečně fungovala tak, jak nadšená sousedka věří, ty ostatní by už nebyly potřeba. Jediné skutečné pravidlo, které může spolehlivě vést k postupnému odhazování přebytečných kilogramů, je takzvaný kalorický deficit. Jde tedy o to, abychom v průběhu dne vydali více energie, než kolik ji tělu nabídneme v podobě hlavních jídel i všech ostatních svačin a svačinek. Pusťme se tedy do toho. Jak rychle zhubnout 5 kg? Podívejte se v tomto inspirativním videu: Mobilní aplikace vám pomůže začít V začátku takové změny životosprávy si možná nebudeme tak docela jisti, kolik kalorií vlastně za den zkonzumujeme. K jejich výpočtu se proto hodí některá z bezplatných aplikací do mobilu, jež si můžeme stáhnout jak do počítače, tak i do telefonu, který nosíme stále při sobě. Nejprve si budeme zapisovat skutečně, ale skutečně všechno, abychom si vytvořili představu, kolik z denního příjmu tvoří skutečné jídlo a kolik zcela zbytečných kalorií představuje zdánlivě neškodná zmrzlina, pár oříšků, tyčinka a podobné drobnosti, které se nabízejí, a my je ujídáme docela bezděčně. V těchto tabulkách je prakticky vždy možné zapisovat také fyzickou aktivitu. A právě ta je pro hubnutí spolu s omezeným příjmem energie nejdůležitější. Kuřecí prsa se zeleninou jsou dobrou volbou pro nízkokalorický jídelníček Zdroj: Pixabay Pohyb na 3 minuty Jak na sport? Možností je mnoho od rychlejší chůze až po intenzivní aerobní cvičení. Můžeme proto začít zlehka a postupně přidávat na náročnosti. Možná dokonce máte z dob minulých doma také rotoped – i ten bude určitě ještě fungovat. K formování postavy je ale jedním z nejúčinnějších cviků takzvaný plank. Tohle slovo pochází z angličtiny a lze jej přeložit jako “prkno”. A přesně tak také tento cvik vypadá. Jak na to? V základu si lehneme na břicho na pevnou podložku, zpravidla tedy na zem a následně zvedneme tělo na rukou pokrčených v loktech do pravého úhlu a na prstech nohou do pokud možno vodorovné polohy. Ruce tak až po loket leží na zemi a nohy se dotýkají podlahy jen konečky prstů. I když se to zdá velmi jednoduché, brzy, zvláště na břišních svalech, poznáte, jak moc se musí namáhat. To je samozřejmě dobře, protože bez námahy k úspěchu dojdeme jen velmi těžko. V kýžené poloze bychom měli vydržet ideálně alespoň jednu minutu, ale je lepší nepočítat s tím, že se to podaří hned napoprvé. Postupem času budeme tento cvik opakovat třikrát. Každopádně ale i v tomto případě platí, že trpělivost růže přináší, a pokud vydržíme, můžeme se těšit na kýžený výsledek. Tělo bude po několika týdnech nejen o pár kilogramů lehčí, ale také mnohem pevnější a pohled do zrcadla bude zase o něco příjemnější. Čtěte také: Jen jeden z pěti lidí dokáže úspěšně zhubnout: 5 znaků, že vaše hubnutí selže Jeden nízkokalorický den... Jak na nízkoenergetický jídelníček? Inspirací může být třeba tento rozpis na jeden den (v přiměřených porcích): Snídaně: ovesné vločky v mléce a jeden kus ovoce (jablko, broske, banán)

ovesné vločky v mléce a jeden kus ovoce (jablko, broske, banán) Dopolední svačina: jeden kus celozrnného pečiva, plátek šunky, zelenina (okurka, paprika, rajče)

jeden kus celozrnného pečiva, plátek šunky, zelenina (okurka, paprika, rajče) Oběd: kuřecí prsa upravená přírodním způsobem, zeleninová obloha, kousek vařeného bramboru

kuřecí prsa upravená přírodním způsobem, zeleninová obloha, kousek vařeného bramboru Odpolední svačina: zeleninový salát

zeleninový salát Večeře: dušená ryba se zeleninou