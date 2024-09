Ach jo, zase to břicho! Pokud chcete tuto partii zhubnout, máme pro vás pár praktických tipů.

Shodit břicho bývá nejtěžší. Alespoň se na tom shodují ženy ve středním věku, které dřou, aby nějaké to deko zhubly, ale špíčky na břiše se drží zuby nehty a nejdou dolů… „Já už vážně nevím, co s tím,“ lamentuje čtyřicetiletá kadeřnice Julie, která se snaží už měsíc cvičit sedy – lehy. Ale stačí to?

Stopka cukru a mouce

Podle odborníků hlavní roli v (ne)hubnutí některých tělesných partií hraje jídelníček. „Podívám se na tvar postavy a hned si dokážu odvodit, jak se dotyčný nebo dotyčná stravuje,“ říká výživová terapeutka s tím, že zrovna faldíky na břiše jsou často způsobeny špatnou stravou s velkým podílem sacharidů, trans tuků (hlavně ve smažených jídlech) a průmyslově zpracovaných potravinách. Odulejší stehna jsou podle ní důkazem, že člověk se cpe přemírou sacharidových jídel. Milovníci soli a slaných jídel mají zase podle odbornice příliš odulá kolena.

Vláknina a bílkoviny

Pokud tedy chcete mít ploché břicho, je potřeba, abyste se vyhnuli cukru a bílé mouce. Pokud vás honí mlsná, zkuste klasické rafinové pochoutky nahradit čerstvým ovocem. Zařaďte do jídelníčku vlákninu, která podpoří pocit sytosti a zároveň utlumí chutě na sladké.

Najdete ji například v ovesných vločkách, ovoci, zelenině, semínkách, luštěninách, oříšcích nebo celozrnném pečivu. Důležité jsou ve vašem novém jídelníčku i bílkoviny, které podporují růst svalů. Proto si nezapomeňte dopřát drůbeží, vepřové nebo hovězí maso. Dostatek bílkovin (tedy proteinů) je i v rybách, tvarohu, vejci, jogurtu, čočce, mandlích nebo lněných semínkách.

Cvičení – mučení

Pokud budete mít vyladěný jídelníček a pitný režim (alespoň 2 litry vody denně), je ten správný čas pustit se do cvičení. Na posílení břicha existuje spousta cviků, ale podle fitness trenéra Martyna Oakese, který se prezentuje na sociálních sítích, jsou nejdůležitější tyto dva cviky:

Zvedání nohou

Lehněte si na záda tak, aby vaše páteř byla rovná, břicho zpevněné, nohy rovné a hezky u sebe. Ruce položte podél těla a dlaněmi k zemi. Máte?

Pak pomalu zvedejte nohy. Ale pozor, ne moc vysoko! Stačí vám jen 15 centimetrů od země! Jakmile budete „nahoře“, zkuste vydržet co nejdéle a poté nohy pomalu položte na zem. Cvik opakujte patnáctkrát.

Šedesátisekundové prkno

Lehněte si na zem. Nohy rozkročte na šířku pánve, ruce na šířku ramen. Opřete se o předloktí a palce u nohou. Pohled směřujte dolů. Snažte se trup držet rovně a v žádném případě se neohbývejte v pase, ať už ve směru nahoru nebo dolů.

Představte si sebe jako rovné prkno. Pak zpevněte břicho, hýždě a snažte se v pozici vydržet alespoň 60 sekund. Když to dokážete a budete cvičit pravidelně, za pár týdnů bude břicho krásně pevné a ploché!

