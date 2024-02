Jak hubnout rychle? Vyzkoušejte, co s vámi udělají tyhle tři druhy potravin. Jsou tou nejlepší volbou, když se chcete rychle zbavit přebytečných kil.

Opravdu chcete zhubnout rychle?

Určitě vám to není třeba znova říkat, ale opakování matka moudrosti. Na rychlé hubnutí si dejte veliký pozor! Vaše tělo se bude snažit přirozenými pochody v těle rychle shozené kilogramy opět nabrat. Obvykle je to i víc než jen tolik, kolik jste shodili, a právě toto je onen jojo efekt. Vyvarujte se drastickým metodám hubnutí a pokud rychle zhubnete, buďte si vědomi toho, co se s vaším tělem děje.

Podívejte se, co říká o jídelníčku, sportu a hubnutí Aleš Lamka na svém YouTube kanálu. Aleš se věnuje fitness a koučování, poví vám proto zevrubně o tom, jak tělo funguje a co potřebuje.

Zdroj: Youtube

Jednotvárná zeleninová dieta může vést k rychlému hubnutí

Pokud vás chutě na rychlé hubnutí po přednášce Aleše Lamky stále nepřešly, pak vězte, že mezi potraviny, se kterými můžete rychle zhubnout patří především listová zelenina. Nezáleží na druhu. Všechny listové zeleniny jsou obsahují velmi malé množství kalorií, jsou bohaté na vlákninu a důležité nutriční látky. Další druhy zeleniny jsou rozhodně také vhodné.

Problémem listové zeleniny je jen fakt, že se rychle přejí a na dlouho nezasytí. Připravte si proto do zásoby různé způsoby úpravy a dochucení. Jinak skončíte dřív, než jste začali a budete mít stále hlad.

Budete-li jíst pouze zelninu, zhubnete poměrně rychle, nějaké nutriční látky vaše tělo získá, ale rozhodně nejde o doporučovaný způsob shazování přebytečných kil.

close info Profimedia zoom_in Zeleninová dieta vám pomůže rychle shodit kila. Optimální to ale určitě není.

Sacharidy a bílkoviny, které vám pomohou hubnout

Do diety rozhodně patří i sacharidy, které nazýváme cukry, i když zdaleka nejde jen o bílý cukr na přislazení čaje. Sacharidy z jídelníčku nevylučujete, ale raději vyberte takové, které jsou bohaté na nutriční látky, tělo je snadno stráví a doplní látky, které jsou pro něj nezbytné.

Aleš Lamka doporučuje ovesné vločky i rýži. I když by nějaké sachridy měly ve vašem jídelníčku zůstat, pokud chcete rychle hubnout věnujte pozornost porcím.

V neposlední řadě je třeba doplnit také bílkoviny. Hubnutí by nemělo být jednotvárné a živočišné i rostlinné bílkoviny jsou v jídelníčku třeba. Aleš doporučuje především kvalitní libové maso všech typů čili červené maso, ryby i drůbež. A v neposlední řadě samozřejmě i vejce. Nicméně je jasné, že ta nelze konzumovat ve velkém množství. Stále platí, že vhodné je konzumovat zhruba dvě vejce denně.

Zdroje: healthline.com, bezdiety.blog