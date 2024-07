Chcete vědět, jak se účinně chránit před klíšťaty? Máme pro vás pár užitečných tipů, jak jejich rizika eliminovat.

Klíšťata představují v jarních a letních měsících značné riziko, jelikož přenášejí závažné choroby jako je například lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Proto je potřeba se před tímto parazitem chránit. Dodržováním několika základních pravidel minimalizujete riziko kousnutí a s ním i spojené případné zdravotní komplikace.

Vhodný oděv

Základem je, že se před pobytem ve volné přírodě správně oblečete. Dejte vždy přednost světlému oděvu, který je z prodyšného materiálu a zároveň s hladkým povrchem.

Nejenže klíště s větší pravděpodobností uvidíte, ale hladký povrch mu znemožní lezení, čímž se snižuje šance na jeho přisátí. Noste vždy dostatečně dlouhé kalhoty a zastrkávejte je do ponožek. Stejně tak myslete na to, aby trika či košile měly dlouhé rukávy. Obuv vybírejte pevnou a nejlépe kotníkovou.

Použijte repelent

Nepodceňujte nikdy použití repelentu, který by měl obsahovat účinnou látku proti klíšťatům, a to s ohledem na dobu jeho působení. Některé repelenty s ochranou proti komárům nemusí být proti klíšťatům dostatečně účinné. Repelent nanášejte na všechny odkryté části těla, ale není od věci ho nanést i na oblečení.

Jak se chovat v přírodě

Vyhýbejte se v přírodě rizikovým oblastem. Neprocházejte vysokou trávou, křovím a podrosty, kde se klíšťata nejvíce vyskytují. Raději choďte po vyšlapaných, případně uměle vybudovaných cestách. Průběžně se během procházky kontrolujte, především spodní část nohou.

Převléknout a vyprat

Po návratu domů si okamžitě použité oblečení svlékněte a dejte ho vyprat do pračky. Mějte však na paměti, že klíšťata odolávají v pračce nejen nedostatku kyslíku, ale i teplotám praní na 40 stupňů. Zahynou až při praní na 60 stupňů a výše. Stejně tak je zabíjí i sušička.

Pečlivá prohlídka celého těla

Klíčová je i důkladná prohlídka celého těla. Nezapomeňte zkontrolovat i místa, kam si sami nevidíte jako jsou záda, podpaží, třísla, zadní část uší, vlasy a intimní partie. Pokud k tomu nemáte druhou osobu, použijte zrcátko.

Určitě si nemyslete, že je dostačující ochranou umytí mýdlem a osprchování. Protože se klíště může po těle pohybovat i několik hodin než se přisaje, je důležité provést prohlídku i následující ráno.

Klíště odstraňte co nejdříve

Pokud na těle přichycené klíště objevíte, odstraňte ho nejlépe okamžitě. Díky tomu je větší šance, že ještě nezačalo plně sát krev a nevystavujete se tak riziku možné nákazy.

Jak klíště vytáhnout z pokožky

Vezměte si ochranné rukavice a místo, kde je klíště přisáté, potřete dezinfekcí, např. jodisolem. Zhruba po 5 minutách uchopte parazita pinzetou, a to co nejblíže k pokožce a následně s ním opatrně kývejte do stran.

Zhruba po 2 až 3 minutách se klíště uvolní. Po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujte. Nikdy s klíštětem netočte, zbytečně byste ho mohli část odtrhnout. Jeho zbytek v kůži by mohl způsobit nepříjemný zánět.

