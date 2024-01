Říká se, že spousta věcí je „v hlavě“. Přehoďte výhybku a myslete pozitivně.

Když je člověk mladý, tak toho spoustu má zadarmo. Ať už jde o krásu, fyzičku nebo příval (bezbřehé) energie. V padesáti už půvaby začnou trochu váznout. Přichází vrásky, únava, ale i první zdravotní problémy. Podle odborníků na duši byste neměli ani v padesáti podléhat depresi. Život vám totiž i v tomto středním věku nabízí spoustu krásných zážitků a bonusů, které byste měli využít! Elixír mládí zatím nikdo neobjevil, ale jsou tu určité návyky, které vám pomohou udržet si čistou mysl, pevné zdraví a mladistvou jiskru. O co jde?

Jezte zdravě

Jídlo zní trochu jako banalita. Ale podle lékařů je extrémně důležité, protože dodává vašemu tělu výživné látky (vitaminy, minerály) a energii. Pokud jste doteď jídelníček neřešili, teď je pádný důvod s tím začít. Po padesátce se totiž v těle začnou dít změny. Ať už jde o oslabení kostí, zpomalení metabolismu a střev nebo úbytek svalové hmoty. Proto je důležité tyto slabiny vykompenzovat stravou a pohybem. Jak? Jezte hodně ovoce a zeleniny, například bobuloviny, listovou zeleninu, mořské plody, kvašené mléčné výrobky, avokádo, ořechy a semínka.

Hýbejte se

Menopauza přináší velké změny. Pod vlivem této „hormonální bouře“ se mění vaše tělo, které může skokově přibírat. Pokud se chcete vyhnout kilům navíc, zařaďte do svého každodenního plánu více pohybu. Zkuste třeba chodit nebo více běhat. Při běhu (nebo rychlé chůzi) se posilují kosti a celková fyzička. Kupte si boty s pevnější klenbou, abyste zbytečně nezatěžovali klouby a chodidla. A hlavně – nemusíte sprintovat! Stačí běžet pomalu a trasu si postupně prodlužovat. Dalšími vhodnými sporty pro padesátníky je cyklistika (posiluje břišní a zádové svalstvo a také dolní končetiny). Špatnou volbou není ani plavání, jóga nebo pilates.

Zajímejte se o všechno kolem

Kolem padesátky má většina lidí odrostlé děti a tím pádem i více peněz a času… Týká se to také vás? Pokud ano, pak využijte tento bonus k tomu, abyste začali dělat věci, které vás skutečně baví. Ať už jde o kurs malování, výuka cizích jazyků nebo třeba cestování. Zkrátka, svůj život máte teď ve svých rukou a užijte si to! Nové poznatky, vjemy a dobrodružství vám rozšíří obzory. Poznáte tak spoustu zajímavých lidí, akcí a příležitostí. A to je fajn!

Říkejte věci na rovinu

Ve svém věku už máte dostatek zkušeností, abyste rozlišili zrno od plev. Proto se nezdržujte nějakými úhybnými manévry, dobře míněnými lžemi nebo intrikami. Buďte přirození, mluvte pravdu a buďte vůči ostatním slušní. Pravda někdy bolí, ale je úlevná jak pro toho, kdo ji říká, tak ve finále i pro toho, kdo ji slyší. Vyčistíte si tak své vztahy a nebudete se zbytečně vysilovat přetvářkou nebo jinými „společenskými tanečky“. Navíc sebevědomí je sexy. Stůjte si za tím, co říkáte a děláte. Budete mít obdiv okolí a charisma!

Pečujte o sebe

Uchovat si mládí dá fušku. Obzvlášť v padesáti. Vrásky sice nevygumujete, ale pěkné vlasy, zuby, pleť a postava působí také jako magnet. Stejně tak nadhled a vnitřní vyrovnanost. Je možné, že vám dá menopauza zabrat, proto si dopřejte cokoliv vám uleví… Ať už je to masáž, sauna, dechové cvičení nebo třeba návštěva psychologa. Mějte se rádi. Jste pro sebe ten nejbližší člověk, tak na to nezapomeňte. Užijte si padesátku s mladým espritem a naplňte své touhy a sny. Teď je ten nejlepší čas!

