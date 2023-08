Jak se dá zhubnout břicho po 50? Trik je v pití vody ve správný čas

Spadáte do kategorie žen po 50 a hledáte odpověď na otázku, jak se dá zhubnout břicho? Věřte, že to není nemožné! Kromě jiného do svého denního režimu přidejte sklenku vody ve správný čas.

Hubnutí po padesátce může být výzvou, protože udržení si zdravé váhy bývá obtížnější než kdy dřív. Hormonální změny způsobují zpomalení metabolismu, ovlivňují také množství tukových zásob v těle a svalová hmota se rychleji uvolňuje. Existuje však několik jednoduchých triků, které vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů. Kromě zdravého životního stylu se správným jídelníčkem a dostatečným množstvím aktivního pohybu, zařaďte do života jeden užitečný rituál. Pijte vodu hned ráno po probuzení. A proč bude vaše bříško zase ploché a pevné jako dřív? Více rad k hubnutí břicha se dozvíte v tomto videu: Detox a rychlejší metabolismus Voda pomáhá tělo nejen po noci hydratovat, ale zároveň z těla rychleji odcházejí nežádoucí toxiny. Po probuzení je zpravidla organismus dehydratovaný a metabolismus je pozastavený či značně zpomalený. Pití vody tedy dokonale pomáhá nastartovat metabolismus. Zvyšuje se právě ten bazální, což je množství energie, které tělo spálí v klidu. Díky tomu začnete spalovat více kalorií i během odpočinku. Voda pomáhá tělo nejen hydratovat, ale zároveň z těla rychleji odcházejí nežádoucí toxiny. Zdroj: 123rf Po probuzení bez kalorií Pokud jste ve fázi hubnutí, vaše tělo jistě ocení, že ho hned po ránu nebudete šokovat dávkou kalorií, ale připravíte ho pozvolným způsobem na vstup do celého dne. Protože nemá voda žádné kalorie, je naprosto ideálním nápojem k vysněnému plochému bříšku. Voda nastartuje i mozek Nemůžete se ráno probudit, cítíte únavu a ospalost? Pokud chcete z postele vyskakovat jako rybička, můžete tento pocit zažívat po nějaké době, když si budete dopřávat svůj ranní pohár čisté vody. Dehydratace má totiž negativní dopad na kognitivní funkce, a tak vám tento užitečný zvyk může pomoci zlepšit i koncentraci a paměť. Lepší a kvalitnější trávení Ranní sklenka vody také podpoří správné trávení. Možná se díky tomu vyhnete nepříjemnému nadýmání a zácpám. Jedná se totiž o poměrně časté potíže jedinců po padesátce. Ranní sklenka vody také podpoří správné trávení. Zdroj: Profimedia Zaženete nadměrnou chuť k jídlu Pokud si na pravidelné ranní popíjení vody zvyknete, jistě si brzy všimnete, že se vám snížila chuť k jídlu a na zbytečné mlsání. Vzpomeňte na známé rčení, že hlad je převlečená žízeň. Často máme totiž tendence jíst více, než skutečně potřebujeme. Jen na vodu nespoléhejte! Přestože je pití vody hned po probuzení efektivním trikem pro redukci tuku kolem břicha, je důležité si uvědomit, že se nejedná o zázračný lék a je jasné, že úspěšné hubnutí vyžaduje komplexní přístup zahrnující také vyváženou a zdravou stravu a pravidelnou fyzickou aktivitu. Voda je však skvělým začátkem každého dne, který může přinést mnoho výhod nejen pro hubnutí, ale i vaše celkové zdraví a dobrou náladu. Zdroje: www.vitalweb.cz, www.zdravestravovani.eu, www.jakzdrave.cz