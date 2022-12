Toto si naši předci dávali do polštáře, aby se skvěle vyspali. Zapomenutý zázrak

Patříte mezi jedince, kterým dělá problém rychle usnout a spát hlubokým spánkem celou noc? Nemusíte to hned řešit prášky na spaní, zkuste to nejprve přírodní cestou.

Zhruba 49 % Čechů sužuje nějaký druh nespavosti. Zpravidla to většina z nich řeší užíváním léků na spaní. Přestože jsou v lepší kvalitě než kdysi, jejich dlouhodobé užívání lidskému organismu neprospívá, někdy mohou být i návykové. Zkuste na to jít jinak.

Mnoho cenných tipů, jak lépe a rychleji usnout, najdete ve videu:

Z nedostatečného spánku se tloustne

Dostatečně dlouhý a kvalitní spánek je nesmírně důležitý pro celý organismus. V případě jeho nedostatku jste unavení a váš fyzický i mentální výkon je na mnohem nižší úrovni. Stejně tak dochází k nesrovnalostem hladiny hormonů a někdy i k náhlému přibírání na váze. Naopak kvalitní spánek vám napomůže ke snižování kil a budování svalové hmoty. A hlavně budete celkově fit.

Už jste někdy zkoušeli usínat na voňavých a mocných bylinkách? Neváhejte to zkusit. Zdroj: shutterstock.com

Usínejte na bylinkových polštářcích

Už jste někdy zkoušeli usínat na voňavých a mocných bylinkách? Neváhejte to zkusit, je to nejen příjemné, ale uklidňující a často to pomáhá utlumit bolesti hlavy a příjemně usínat. Stačí si jen ty správné rostlinky nacpat do polštáře. Úžasné léčivé polštářky šité z příjemných látek a v krásných designech se dnes dají koupit také v různých obchodech s bio produkty, v květinářstvích, lékárnách nebo v e-shopech. Volte vždy takovou bylinku, která odpovídá vašim neduhům.

Ovesná sláma je zapomenutý zdravotní zázrak

Oves setý je jednoletá obilovina s klásky sestavenými do laty s obilkami. Obsahují saponiny, škrob, flavony, fermenty, vitamíny A, B, D a E. Stejně tak jsou hojně zastoupeny bílkoviny, zinek, železo, mangan, vápník, fluor, kobalt a další látky, které posilují nervovou soustavu a odstraňují stavy vyčerpanosti. Zároveň chrání srdce a krevní oběh a působí preventivně proti arterioskleróze.

Oves setý je jednoletá obilovina s klásky sestavenými do laty s obilkami. Zdroj: shutterstock.com

Ovesná sláma jako čaj, nálev i náplň do polštáře

Ovesnou slámu vložte do povlaku polštáře a nechte se uspávat jeho příjemným aroma, které je dobrým prostředkem proti nespavosti. Jako léčivka se používá sláma i k výrobě odvaru. Stačí ji lehce opláchnout, nadrobno nařezat a nechat ji tak 15 minut vyvařit. Silný výluh obsahuje pektin, kyselinu křemičitou, karoten a další vzácné látky. Slazený medem pomáhá proti kašli, zevně jej můžete použít k omývání citlivé pleti, a to i po nadměrném opalování.

Dopřejte si před spaním koupel

Odvar z ovesné slámy můžete využít i ke koupeli. Obzvlášť večer těsně před spaním. Tato lázeň vám pomůže i v době nachlazení a únavy, protože odstraňuje slabost. Připravený odvar si nalijte do vany s teplou vodou a následně si dopřejte alespoň dvacetiminutový relax.

Zdroje: www.prozeny.blesk.cz, www.atlaso.cz, www.mesicnikzdravi.cz