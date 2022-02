Jak se doma rychle zbavit oparu: Nejlepší je kombinace jedlé sody a soli

Opar je jedno z nejrozšířenějších infekčních onemocnění. Nepříjemný bolestivý vřídek na rtu se může objevit téměř kdykoliv. Na opar existuje několik přípravků v lékárně, pokud ale nestíháte do lékárny zajít, můžete si pomoci surovinami, které najdete ve své kuchyni.

Malé, vodnaté puchýřky se nejčastěji objevují v okolí úst a na rtech. V mimořádných případech se mohou tvořit i na nose, v oku nebo na bradě. Nejčastěji se objevují v době, kdy má člověk oslabenou imunitu. Bývá to v období chřipkových epidemií, při stresu a velké únavě. Opar začíná svěděním a po zarudnutí se objeví drobné puchýřky, které se naplní tekutinou. Poté co opar vyschne, vytvoří se strup. Většinou celý proces trvá týden, někdy i dva.

Vsaďte na obklady

Rozředěné droždí:

Lehce nařeďte droždí s vodou a opar směsí potřete, tímto krokem začne rychleji schnout. V droždí jsou vitamíny B, díky tomu tolik pomáhá hojení. Droždí je samo o sobě považováno za přírodní zdroj zdraví a krásy, navíc stojí pouze pár korun.

Ledový obklad ze zeleného čaje:

Použitý sáček zeleného čaje nechte zmrazit v mrazáku, poté ho studený přikládejte na opar. Dejte si ovšem pozor na to, aby byl sáček perfektně čistý. Zabráníte tak tomu, abyste do oparu zanesly nečistoty.

Stroužky česneku:

Česnek je přírodní antibiotikum, působí proti různým virům léčebně téměř vždy. Nakrájejte ho na plátky a pokládejte na opar. Nenechte se odradit pálením.

Česnek působí jako přírodní antibiotikum. Zdroj: Profimedia

Pasta z jedlé sody:

Z jedlé sody si připravte pastu. Jednoduše smíchejte půl lžičky sody a několik kapek vody. Pastou potírejte opar nejlépe před spaním.

Zábaly nejsou to jediné, co podpoří rychlé zmizení oparu. Doporučuje se nasadit vitamín B, ten podporuje imunitní systém. Zařaďte do jídelníčku mořské ryby, banány i brusinky. Nezapomínejte také na zázračnou hlívu ústřičnou. Působí proti zánětlivým onemocněním, zvyšuje odolnost proti virům a bakteriím. Na opar pomáhá i led. Ten mírní bolest a zároveň zkrátí dobu hojení.Než si ho přiložíte na ústa, dejte ho nejprve do sáčku.

Hlíva ústřičná zaručí dostatek vitamínů pro celé tělo. Zdroj: Profimedia

Mýty o léčení oparu

Největší mýtus ohledně úlevy od oparu je použití zubní pasty. Opar se sice pastou vysuší, ale bude časem praskat a krvácet. Na opar rozhodně nedávejte ani make up. Možná ho trochu zamaskujete, ale zabráníte tím tomu aby dýchal.

Správným přístupem vyléčíte opar hned v začátku. Zdroj: Profimedia