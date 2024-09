V baletu se snoubí ladnost, elegance, ale také neobyčejná síla, která ve výsledku zůstává skryta za krásnými a zdánlivě lehkými pohyby. A navíc - tu krásnou sukýnku jsme jako holčičky snad chtěly mít všechny. Není tedy na čase pokusit se začít alespoň se samotnými základy baletu? Třeba doma…

Předně je třeba si uvědomit, že i základní baletní pozice alespoň z počátku budou bolet, i když tak vlastně vůbec nevypadají. To, co na jevišti působí přirozeně a lehce, je ve skutečnosti podepřeno stovkami a tisíci hodinami tvrdého tréninku.

Tak daleko to ale dovést nemusíme, bude stačit, když se naučíme pár základních cviků, s nimiž se nám podaří zpevnit tělo a udělat něco pro svoje zdraví. A tu sukýnku si nakonec můžeme také koupit – alespoň pro ten pocit.

Jak na první taneční kroky doma? Zkuste to s youtubovým videem v kanálu Kathryn Morgan:

Zdroj: Youtube

Základem bude Pliés

První, čím bychom měli začít, je tak zvané Plie, francouzsky psáno Pliés. A protože balet používá většinu terminologie právě z tohoto jazyka, zkusme se naučit jej také tak vnímat. Jak na Pliés? Stoupněte si rovně, pokuste se tělo opravdu narovnat, vytáhnout krk, srovnat záda a ramena dolů.

Nyní vytočte chodidla do co největšího úhlu, přičemž paty nechte u sebe, nebo se pro začátek jen mírně rozkročte. Mírně! Baletky vytočí chodidla do 180 stupňů i víc, ale to nás zatím asi nebude zajímat.

Pojďme na to

Nyní tedy je tělo připraveno na první cvik v takzvané první pozici a můžeme začít pokrčovat kolena, která se budou pohybovat ne dopředu, ale do strany. S tím bude také klesat trup. Pokuste se dosáhnout co největšího ohnutí.

První den to patrně nebude nic moc, ale druhý, třetí, a padesátý den budou pokroky určitě vidět. Vraťte se do původní pozice a pohyb opakujte. Podle trenéra byste měli cvik zvládnout minimálně desetkrát

Eléves bude navazovat

Dalším postupným cvikem je Eléves (a reléves). Zde jde o to, co na baletkách tak obdivujeme, a to je schopnost vypnout se na špičkách, jak jen to jde. My se budeme zatím ze stoje, ve kterém jsme začínali Pliés, snažit zvedat paty od země.

Nejprve při natažených nohou to bude Eléves, později můžeme podle zkušeného trenéra přejít k Reléves, tedy ke stejnému pohybu, ale z Pliés, při pokrčených kolenou. Není jednoduché udržet rovnováhu, proto bude dobré stát u opěry. Ostatně to tak dělají i baletky.

Díky baletní přípravě budete tvarovat tělo.

Na Tendu si dejte dobrý pozor

Tendu, tedy další z baletních prvků, bude stejně jako ty předchozí, vyžadovat v základu první pozici. Už víme o co jde, a tak se můžeme rovnou pustit do dalších pohybů. Tentokrát to nebude tak složité, ale je třeba klást důraz na opravdu precizní provedení.

Zatímco se budete pro jistotu přidržovat opěry, posunujte jednu napnutou nohu do strany tak, aby její špička stále zůstávala na zemi. Pohyb má být plynulý a ladný, pokud to bude možné v prvních dnech tréninku.

Postupem času se vše zdokonalí. Stejný pohyb následně provádějte druhou nohou a několikrát opakujte. Stále při tom dbejte na dokonalé držení těla, připomíná trenér.

Dégadé s propnutým chodidlem

Jakmile zvládnete základ Tendu, bude pro vás Dégagé vlastně hračkou. První pozice, pak Tendu a jakmile špička napnuté nohy dosáhne nejvzdálenějšího možného bodu, mírně se zvedne nad zem. Opravdu mírně, maximálně kolem deseti centimetrů. Vše ostatní bude stejné, pohyb opakujte pravou i levou nohou, tělo stále držte vzpřímené a pevné.

Rond de jambe je kruhový pohyb

Po Dégagé může už pomalu přijít na řadu Rond de jambe, tedy kruhový pohyb nohy. Vyjdeme ze všeho, co jsme se naučili až do Tendu a jakmile bude noha natažena do strany, opíše půlkruh buď dopředu, nebo dozadu. Stejně je možné pokračovat po dosažení pozice Dégagé, kdy bude noha stejnou dráhu opisovat mírně ve vzduchu.

Základní skok: Sautés

Protože je při každém učení potřeba postupovat od nejjednoduššího ke složitějšímu, připravte se nyní na první baletní skok. Říká se mu Sautés a abychom jej mohli vyzkoušet, bude nejprve potřeba dokonale zvládnout Pliés jako výchozí bod dalšího pohybu.

Právě z Pliés se bude provádět výskok s napnutýma nohama. Jakmile se nohy odlepí od země, chodidla se na okamžik propnou a znovu dopadnou do Pliés.

Hlavně pro zdraví

Je to jednoduché? Vypadá to tak, alespoň v podání skutečných baletek a baleťáků. Zkuste to také, i když třeba nedosáhnete na špičku mezi baletními mistry, určitě uděláte dobrou věc pro svoje tělo a zdraví.

