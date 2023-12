Jídlo a hodování k novoročním oslavám patří. Ovšem, pak ty následky! Co můžete dělat proto, abyste svůj apetit udrželi na uzdě?

Říká se, že člověk jí hlavně očima. Proto není divu, že když máte před sebou kvanta různých lahůdek, nedá vám a prostě si „zobnete“. Obzvlášť, když novoroční pohoštění se skládá z různých (často ale velmi nezdravých) lahůdek jako jsou chlebíčky, chipsy, oříšky a různé pražené dobroty. Když se jich přejíte, žaludek začne stávkovat a uštědří vám nejednu pernou chvilku. Co tedy můžete dělat, abyste svoje chutě alespoň trochu zkrotili?

Dejte si před jídlem skleničku

Kdepak, nemyslíme tím žádný aperitiv, ale obyčejnou vodu! Ještě než usednete k jídelnímu stolu, dejte si pořádnou sklenici „kohoutkové“ vody a popíjejte ji i mezi jednotlivými chody. Voda vám dodá pocit sytosti a vy tak nebudete snadno podléhat hladu. Navíc spousta novoročních pochoutek obsahuje velké množství soli, která tělo vysušuje. Vodou si pojistíte, že váš organismus bude v rovnováze.

Vyhněte se limonádám

Slazené nápoje jsou plné roztodivných chutí a bublinek. Není divu, že jste na nich závislí a nemůžete se jich nabažit. Problémem je, že všechny tyto kupované drinky obsahují látky, které vaše tělo nezavlažují, ale vysušují. Což vás nutí pít pořád víc a víc limonád. Přemíra cukru se pak bohužel projeví i na kilech navíc. Tak pozor na to!

Nehodujte hladoví

Pokud usednete k prostřenému stolu s kručícím žaludkem, můžete si být jisti, že to nedopadne dobře. Strádající tělo totiž začne vysílat stále větší chtíč po jídle a vy pak do sebe „naházíte“ všechno, co uvidíte na talířích. A jak to dopadne? Sníte obrovskou porci a bude vám těžko...

Proto jednoduchý recept proti přejídání zní: Jezte malé porce v průběhu celého dne. Nebudete mít takový vlčí hlad.

Jezte pomalu

Udělejte si ze svého hodování požitek. Jídlo nehltejte, ale pečlivě rozkousejte a vychutnávejte si každý tón jeho chuti. Pomalé stolování vás uchrání před zbytečným přejídáním.

Omezte alkohol

K novoročním oslavám alkohol patří. Nicméně není potřeba to s ním nějak zvlášť přehánět. Místo tvrdého pití či koktejlů dejte přednost bílému vínu, které není tak kalorické a zároveň podpoří i trávení.

Dezerty si nechte na snídani

Povalují se na silvestrovském stole různé „sladké tečky“ v podobě cukroví, dortíčků a jiných dobrot? Zkuste tuto ochutnávku odložit na ráno, třeba na snídani. Ušetříte si tak spoustu zbytečných kalorií navíc. Navíc tělo se s touto kalorickou bombou popere lépe na začátku dne, než když mu ji pošlete na noc.

