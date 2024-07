close info andreaciox / Shutterstock

Kateřina Jelínková 23. 7. 2024

Znáte to: přiletíte k moři, vydáte se na pláž a ve snaze co nejrychleji nachytat trochu toho bronzu se první den spálíte tak, že zbytek dovolené strávíte raději v tričku. Je to škoda, protože při dodržení několika zásad bude i týden stačit k tomu, abyste si krásnou barvu udrželi po dlouhé měsíce.

Dnes už všichni víme, že opalování nemusí zůstat bez následků, a to nejen těch krátkodobých. V nejhorším případě se může rozvinout dokonce rakovina kůže, která doslova ohrožuje život. Proto je třeba dbát na rady dermatologů, kteří dobře vědí, co říkají. I přesto se můžete opálit rychle, ale hlavně bezpečně. Návod na správné opalování najdete i na youtube ve videu od Heureky: Zdroj: Youtube Ochrana je samozřejmostí Napadlo by v jedenadvacátém století někoho vystavit se na několik hodin slunečním paprskům bez použití opalovacího krému s ochranným, takzvaným SPF faktorem? Divili bychom se, jak běžné to, bohužel, je. Přitom je prokázáno, že bychom jej měli používat nejen v parném létě, ale dokonce po celý rok, a to ideálně ten s ochranným faktorem nejméně 30, ideálně však 50. Takové nás již spolehlivě ochrání před nebezpečným UVA a UVB zářením. Nestačí přitom nanést krém na pokožku jednou denně, ale tento rituál je třeba zopakovat po každém vykoupání, případně alespoň jednou za dvě hodiny. Chce to čas Je jisté, že se každý těší na pláž, ale i v tomto případě bychom měli myslet hlavně na vlastní zdraví a pohodové strávení celé dovolené, nejen několika prvních hodin. Proto je důležité dát pokožce chvíli čas, aby si na silné sluneční paprsky zvykla. Schovejte se proto nejprve raději do stínu a na slunce choďte v kratších intervalech. Ty postupně můžete prodlužovat. Stále přitom ale platí nutnost používání opalovacího krému. close info phBodrova / Shutterstock zoom_in Nezapomínejte, že dětská pokožka je ještě citlivější Dejte si pauzu Ať už jste na pláži první nebo poslední den, mělo by být pravidlem, že se vyhnete pobytu na slunci v nejparnější části dne, tedy kolem poledne a v časném odpoledni. Je sice pravda, že právě tehdy získáte rychle tmavou barvu, ale věřte, že vydrží sotva pár dnů, než se začnete “loupat”. A to není právě cíl, kterého chcete dosáhnout. Nevzhledné cáry pokožky trhající se z ramen jistě nikoho neohromí. Hydratace zevnitř i zvenčí Aby se mohla pokožka správně a zdravě opalovat, je třeba dohlížet a nezapomínat na její hydrataci. Horké letní dny vám sice pravděpodobně nedají zapomenout na žízeň, ale to není všechno. Kromě opalovacích krémů s sebou proto raději noste i ty hydratační, nebo je alespoň důsledně používejte každý den po osprchování. Hydratační složky bývají také v krémech po opalování, proto je vhodné nechat si jejich koupi doporučit odborníkem. Můžete tak zabít hned dvě mouchy jednou ranou. Jídlem k dokonalému opálení Poslední rada pro zdravé, rychlé a co nejtrvalejší opálení na závěr se bude týkat stravy. I když rautové stoly na dovolené lákají k ochutnávkách nejrůznějších lahůdek, zkuste alespoň v základu myslet i na svoje zdraví a zdraví své pokožky. Jak? Pamatujte, že vitamíny C a E, beta-karoten, případně lykopen, pomáhají při opalování i v péči o pokožku. Najdete je v mrkvi, citrusech, listové zelenině, ale i v rajčatech a další zelenině. Přidejte si tedy ke každému jídlu na talíř také něco zdravého a určitě si po návratu z dovolené poděkujete. Související články close Zdraví 4 varovné příznaky rakoviny kůže: Co je ještě normální, a kdy okamžitě jednat? close Zdraví Tajemství nádherné pleti Japonek po 50: Zde je to, co dělají jinak než Evropanky Zdroje: vardanants.am, www.healthline.com, www.cosmopolitan.com

