Nenechte svůj mozek ani po 50 zakrnět: 10 skvělých triků, jak se rychleji učit

Chcete se učit efektivně? Těchto deset tipů můžete používat celý život a maximalizovat tak výsledky svého snažení. Už po padesátce je však vhodné začít mozek trénovat i novými úkoly, v důchodu to pak platí dvojnásob. Právě tehdy ubývá podnětů, které potřebujeme, aby náš mozek zůstal ve formě.

Zdroje: www.csas.cz, cesky.radio.cz

Naučte mozek učení

Určitě jste si všimli, jak účetní nebo pokladní mrskají počty a zbytek z nás se musí vážně zamyslet i při odečtu dvouciferných čísel. A co teprve násobilka! Pokud v zaměstnání vyťukáváte jen do klávesnic počítače, i při vlastnoručním podpisu se vám bere tužka hůř do ruky. Nebojte se, nejste v tom sami.

Je to tak. Procvičování je důležité i při těch nejjednodušších činnostech. Vše je jen o cviku a nejde jen o zručnost, ale i o myšlení, počítání, vyvozování závěrů či zvažování různých možností. I samotné učení lze však nacvičit.

Podívejte se ve videu, jak můžete stimulovat mozek, natrénovat rychlejší a hlavně efektivnější učení. Kterých 10 triků doporučuje TopTrending CZ?

Nenechejte mozek zakrnět

Po ukončení studií už nejsme tak často nuceni k učení, a přitom je jasné, že nějaký trénik by to chtělo. Jak často se ale k takovému procvičování přimějeme? Chcete si denně opakovat násobilku nebo recitovat verše nazpaměť?

V pozdějším věku už nejsme tak často nuceni studovat a učit se novým věcem Zdroj: Profimedia

Najděte si takovou činnost, která vás bude bavit. Mozek se dá trénovat různě. Co všechno můžete vyzkoušet, abyste mozek stimulovali a přiměli ho k rychlejšímu a snazšímu učení?

Držte krok s dobou

Nebojte se neznámého a novinek. Učení nových věcí může stimulovat mozek a pomoci udržet jeho mentální pružnost. Můžete se naučit nový jazyk, ovládat nový nástroj, novou dovednost nebo zkusit novou aktivitu. Patříte-li k náročnějším, věnujte pozornost vědám, do kterých jste ještě nepronikli nebo se specializujte hlouběji na to, co vás vždy zajímalo. Dávno neplatí to, co jsme se učili ve škole. Mnohé vědy pokročily mílovými skoky.

Existuje mnoho cvičení, která mohou pomoci trénovat mozek k rychlému učení. Patří mezi ně například křížovky, sudoku, šachy nebo jiné strategické hry.

Využijte každou možnost k procvičování paměti. Luštěte křížovky, sledujte vědomostní soutěže a nezapomínejte na tělesnou aktivitu. Zdroj: Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

Mozek stimuluje i pohyb, především ten, který se musíte naučit

Pravidelná fyzická aktivita může pomoci zlepšit kognitivní funkce a podpořit růst nových neuronů. Můžete zkusit jógové cvičení, procházky, běh, cyklistiku nebo jiné aktivity. Pokud byste chtěli maximálně podpořit funkci mozku, věnujte se tanci. Ukazuje se totiž, že spojení pohybu, myšlení, zapamatování, reakce na hudbu a další nutné procesy, které běžně děláme při tanci, jsou jedním z nejlepších prostředků stimulace mozku.

Tanec je skvělý pro cvičení mozku a podporu kognitivních funkcí. Zdroj: Profimedia

Mozek podpoří dieta, spánek i přátelé

Zdravá strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny, vitamíny a minerály může pomoci stimulovat mozek a zlepšit kognitivní funkce. Můžete zahrnout do své stravy ovoce, zeleninu, celozrnné produkty, ryby a ořechy. Dieta zaměřená na fungování mozku se jmenuje MIND, je pestrá a plná surovin, které váš mozek podpoří.

Váš mozek podpoří i konkrétní potraviny. Zdroj: Shutterstock

Dostatek spánku a kvalitní spánek jsou klíčové pro optimální fungování mozku. Pokuste se spát dostatečně dlouho a vytvořit si vhodné prostředí pro kvalitní spánek. Na učení však potřebujete také čas a nejlépe i vhodné místo, kde nebudete rušeni.

Udržování aktivního sociálního života a zapojení do společenských aktivit může pomoci stimulovat mozek a zlepšit kognitivní funkce. Ano, zakrnět můžeme i po stránce sociální. Nevyhýbejte se novým kontaktům, ale určitě udržujte i ty staré.