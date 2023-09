Jak se bleskově zbavit oparu: Pradávný lék indiánů účinkuje téměř okamžitě

Co asi tak měli původní obyvatelé Ameriky, co my nemáme a výborně to funguje na opary, ale i další ranky a bolístky? Představte si, že dračí krev! Co to je a jaké jiné prostředky vám pomohou s opary?

Zdroje: healthline.com, goodie.cz Dračí krev z Jižní Ameriky Víte, co je dračí krev? Pokud po ní toužíte, nemusíte hledat sluj s drakem a nečeká vás ani kariéra Bajaji. Stačí hledat na internetu nebo ve specializovaných obchodech a žádat „Sangre de Drago". Jde o rudou mízu, respektive latex ze stromu Croton lechrleri. Tato rostlina a její míza bývají také často zaměňovány za jiný druh, konkrétně Dracaena cinnanbari. Tato dřevina je endemitickým druhem jemenského ostrova Sokotra. Stromu a rudé míze se také přezdívá dračí krev, ale jde o zcela jiný druh, který je podobný jen karmínově rudou barvou pryskyřice. Dračí krev vám představí i tento příspěvek z kanálu econea.cz, který představuje sérum z dračí krve. Jihoameričané jsou známí tím, že rudou mízu stromu sklízeli a používali v lidové medicíně. Peruánci a Ekvádorci využívali především toho, že jde o látku s antimikrobiálními účinky. Zcela běžně byla proto používaná především zevně na ošetření ran a šrámů. Jako náplast brání krvácení, chrání před nečistotami a zánětem, navíc významně urychluje hojení a funguje i jako antivirotikum. Látka na kůži rychle zasychá, ale je pružná a chová se jako druhá kůže. Jednoduše ji lze použít i na vřídky či zmiňované opary. Croton lechleri čili strom, ze kterého se sbírá dračí krev v Jižní Americe. Zdroj: Dick Culbert / Creative Commons / C-BY-2.0 / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Co pomůže s opary? Jaké jiné prostředky vám mohou pomoci? Každý, kdo měl opar ví, že je nutné zasáhnout co možná nejdříve při prvních náznacích. Pro rychlost i průběh léčby je to zcela zásadní. Za další je nutné mít po ruce některý z osvědčených přípravků, jako je například olejíček tea tree. Snižuje infekčnost oparu a dokáže virus také částečně likvidovat. Důležité je ale vědět, že tea tree olejíček skutečně patří v malém množství jen na ještě nerozpukanou nevysušenou pokožku. Stejně tak je možné použít celou řadu dalších esenciálních olejů, které jsou vysoce koncentrované a jako takové bojují i s viry. Použitelný je rozmarýnový, mátový, hřebíčkový, skořicový, bazalkový, zázvorový, tymiánový nebo eukalyptový. V léčbě hraje roli také dostatek vitaminu C, skupiny vitaminů B a také zinku. V případě zinku je možné využít také zinkových mastí, které jsou mimo jiné doporučované při plenkové dermatitidě. Na ještě neporaněnou kůži je možné nanést také vatičkou jablečný ocet. Na vřídky, kožní problémy i opary se doporučuje použití medu či propolisu. Účinné jsou i bylinné prostředky obsahující meduňku, levanduli či lékořici.