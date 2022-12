Máte rýmu? Naše babičky se jí zbavovaly rychle a snadno. Stačil jim lavor

Nachlazení a plný nos dokáže znepříjemnit život, a to nejen v zimě. Jak se rychle zbavit rýmy a co pro to můžete udělat?

Rýmu zná každý z nás

S přicházející zimou dorazila i vlna zvýšeného rizika nachlazení, což je často spojeno s rýmou. V podstatě se jedná o zánět nosní sliznice, který se projevuje zvýšenou tvorbou hlenu a oteklými nosními sliznicemi. Rýma sice není nijak závažná nemoc, ale dokáže pěkně otrávit život.

Průměrná doba léčby je 7 dní a inkubační doba je 1 až 3 dny. Většinou je rýma známkou snížené imunity a častokrát stačí jen lehce prochladnout. Zánět způsobují viry nebo bakterie, které napadají měkké tkáně uvnitř nosu a nosních dutin.

Pokud cítíte šimrání v nose a máte dojem, že vás přichází navštívit rýma, neváhejte a začněte si každý večer napařovat nohy horkou vodou. Zdroj: Shutterstock

Rýma není jen o kapesníku

Projevy rýmy mají jedno společné, a to je zvýšená tvorba hlenu a s tím spojené smrkání. Průvodní jevy se však mohou lišit u každého z nás. Někdy se přidají bolesti hlavy, zhoršená průchodnost nosu či jeho ucpání, zhoršení nebo dočasná ztráta čichu, kašel, slzení a kýchání. Zkuste léčbu rýmy urychlit a využijte pár ověřených rad našich babiček.

Zažeňte rýmu lavorem s teplou vodou

Pokud cítíte šimrání v nose a máte dojem, že vás přichází navštívit rýma, neváhejte a začněte si každý večer napařovat nohy horkou vodou. Tuto metodu doporučují i vědci. Uvidíte, že se tak rýma neprojeví v celé své síle a brzy se dá na ústup. Jak na to?

Napusťte si lavor horkou vodou a připravte si k ruce konvici s další zásobou horké vody, kterou si budete do lázně postupně přilévat a udržovat tak nohy permanentně v teple. Tato kúra by měla trvat 20 až 30 minut. Poté si chodidla pečlivě vysušte, nasaďte si teplé ponožky a držte se v teple. Díky teplé lázni si od nohou zahřejete celé tělo a rýma se spustí a odejde z těla.

Smrkejte a uvolňujte dutiny

Pokud vás trápí rýma, nikdy nepodceňujte pravidelné smrkání, aby se co nejvíce hlenu dostalo z nosních dutin ven. Budete tak předcházet jejich nepříjemnému zánětu. Protože je v tuto dobu poměrně namáhaná a kapesníky drážděná i pokožka nosu, mažte si jej pravidelně výživnými a ochrannými krémy či mastičkami.

Dodržujte pitný režim

Během rýmy byste neměli zapomínat na dostatečný příjem tekutin. Snažte se pít více horkých nápojů a můžete z nich také nasávat nosem teplou páru. Díky tomu dojde k naředění nosního hlenu. Počítá se i teplý vývar, který pomůže i s nachlazením a prohřátím organismu. Vyhněte se alkoholu a kávě, které dehydratují.

Masírujte si spánky a okolí nosu

Jak na to, se podívejte ve videu:

Využijte vůní a silic éterických olejů a naneste si některý z nich ke kořeni nosu a na spánky. Následně tato místa několik minut jemně masírujte krouživými pohyby prstů. Rýma se uvolní a vy zároveň můžete inhalovat vonné látky.

Využijte vůní a silic éterických olejů a naneste si některý z nich ke kořeni nosu a na spánky. Zdroj: Shutterstock

Zkuste ajurvédskou metodu „oil pulling“

Jedná se o převalování kokosového oleje v ústech, kdy dochází k likvidaci nežádoucích bakterií. Tento druh oleje má totiž výborné antibakteriální účinky. Olej byste měli mít v dutině ústní alespoň 10 až 15 minut, poté jej vyplivněte. V žádném případě ho nepolykejte! Nakonec si vypláchněte ústa čistou vodou.

