Chcete znát, jak se správně starat o vlasy? Péče je totiž pro každé věkové období specifická.

Kvalita vlasů se v průběhu života mění, což je způsobeno nejen postupným stárnutím organismu, ale také tím, že organismus prochází různými obdobími, hormonálními a fyzickými změnami. Proto se v každém věku péče o ně trochu odlišuje. Pokud chcete, aby byla bujná kštice stále korunou vaší krásy, poradíme vám, jak na to.

Vlasy ve 30 letech

Jaká je optimální vlasová péče pro jedince ve věku 30 let? Vlasům začíná ubývat v tomto období lesk, nejčastější příčinou bývá klesající produkce kožního mazu. V každém ohledu vám pomůže dostatečně výživná strava. Zařaďte proto do pravidelného jídelníčku více ryb, vajec, klíčků či avokáda. Stejně tak můžete pravidelně do těla doplňovat železo, hořčík, zinek a chrom.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vlasům ve 30 letech začíná ubývat lesk, nejčastější příčinou bývá klesající produkce kožního mazu.

Optimální péče by měla být v tomto věku založená na hydratačním šamponu v kombinaci s vlasovými séry stimulujícími vlasovou pokožku. Díky tomu nebudou mít vlasy tendenci k nadměrnému vysušování a zároveň minimalizujete jejich případné vypadávání. Stejně tak se u mnohých objevují první šediny, které vyžadují také dostatečnou hydrataci.

Vlasy ve 40 a 50 letech

V tomto věkovém rozmezí u žen dochází k zásadní tělesné změně a týká se to i vlasů. Blíží se a mnohdy i nastává menopauza, kdy se v organismu mění hladiny hormonů. Některé z těch, které se snižují, jsou zodpovědné i za růst vlasů, který se může i v některých případech zcela zastavit a nové vlasy už se netvoří.

V souvislosti s tím se mění i struktura vlasů a dochází k dalšímu snížení hydratace a také produkovaného mazu. Vlasy jsou pak většinou nejen matné a bez zářivého lesku, ale i křehčí a mají sklony k lámání a třepení konečků. Velice k tomu přispívá i vliv přímých slunečních paprsků, proto si vlasy ve vyšším věku před sluncem chraňte pokrývkou hlavy nebo šátkem.

close info Maryna Pleshkun / Shutterstock zoom_in Vlasy ve 40 a 50 letech jsou většinou nejen matné a bez zářivého lesku, ale i křehčí a mají sklony k lámání a třepení konečků.

Dopřejte tedy vlasům vždy odpovídající pečující prostředky, intenzivní regeneraci a náležitou ochranu. Využijte vlasové prostředky s anti-age účinkem, v ideálním případě šampon, kondicionér a masku. Skvělou službu prokážou i intenzivní vlasová séra. Proti padání a na podporu růstu nových vlasů zkuste prostředky s obsahem kofeinu.

Pokud již řešíte šedivé vlasy a jejich podíl nepřesáhne 50 % celkového porostu hlavy, můžete je zakrýt kvalitní a šetrnou barvou. Jakmile se jejich množství zvýší, můžete si je nechat u kadeřnice barevně sjednotit, ale věřte, že i přiznané šediny ve správném střihu jsou velice často šarmantní a šik!

