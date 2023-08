12 jednoduchých kroků, jak se po 50 vyhnout cukrovce: Cukr není hlavní spouštěč

Myslíte, že se vás onemocnění cukrovkou netýká? Týkat se může každého z nás. Cukrovka 2.mtypu nezávisí na vaší spotřebě cukru, ale velmi souvisí, krom dalšího, zejména na nadváze. S tou bojuje ve vyšším věku téměř každý. Jak se tedy po padesátce vyhnout cukrovce?

Není cukrovka jako cukrovka

Cukrovka 2. typu je onemocnění, které se může týkat každého z nás. Rizika výskytu jsou sice také dědičná a různá etnika na cukrovku 2. typu víc než jiná, nicméně nejzásadnější je zdravý životní styl a udržení optimální váhy.

Prevence cukrovky: Udělejte drobné změny v životosprávě

1. Pozor na nadváhu

Nadváha je sice do jisté míry běžná a je ve vyšším věku považována téměř už za normální, nicméně právě s obezitou je spojován vznik cukrovky 2. typu. I mírné snížení hmotnosti o 5-7 % může riziko tohoto onemocnění výrazně snížit, a to může být právě váš trumf v rukávu.

2. Omezte kouření

Možná vás překvapí, že i kouření je silně spojeno s rizikem cukrovky. Pokud hledáte důvody, proč se zlozvykem skoncovat, riziko cukrovky je dalším z nich. Rozhodně se snažte kouření omezit.

3. Střídmost v jídle a zdravé tuky

Můžete se setkat s doporučením, které nabádá zmenšit porce jídla. Přístupů k hubnutí i udržení optimální váhy je celá řada a nejsme všichni stejní. Zatímco někomu vyhovuje šest malých porcí denně, jiní inklinují ke dvěma větším jídlům a dost. Najděte si své optimu, abyste se cítili komfortně po všech stránkách. Rozhodně volte střídmost, jak v porcích, tak ve výběru potravin. Konzumujte častěji potraviny, které obsahují zdravé tuky, jako jsou avokádo, ořechy, semínka a olivový olej.

4. Pohyb po padesátce

Omezte dlouhodobé sezení a zařaďte více pohybu během dne. Diabetes 2.typu je spojován především s obezitou. Ve vyšším věku je náročnější udržet si optimální váhu, a proto získává pohyb ještě na větší důležitosti. Stačí i 20 minut svižnější chůze denně, abyste se cítili lépe.

5. Pijte obyčejnou vodu

I když je popíjení vody na každém kroku v posledních letech trendem, který mnozí považují za hloupost, na tento nový zvyky je třeba hledět jinýma očima. Popíjení vody je jistě vhodné, co se týče hydratace, ale zároveň jde o konzumaci tekutiny, která je absolutně nekalorická.

6. Ne slazeným limonádám

Každá kalorie ze slazených nápojů je tedy zbytečná a jen vám zkomplikuje snahu o hubnutí, které je po padesátce náročnější, ale také velmi vhodné ke snížení rizika onemocnění cukrovkou 2.typu.

7. Zázračná vláknina

Pamatujte na vlákninu! Potraviny bohaté na vlákninu také napomáhají redukovat hladinu cukru v krvi. Zařaďte do svého jídelníčku neškrobovou zeleninu, ovoce, celozrnné výrobky a luštěniny. Právě docela obyčejné potraviny jsou plné zdraví prospěšných látek, které nám chybí.

8. Vitamín D

Vitamin D je pro nás nezbytně důležitý, ale na druhou stranu víme, že nadbytek slunečního záření se také nedoporučuje. Naše tělo ale potřebuje slunce, pohyb na čerstvém vzduchu a jednoduše kontakt s okolní přírodou. Choďte ven, chraňte se před UV zářením, ale umírněnému slunění se nebraňte. Případný deficit vitaminu D konzultujte s lékařem.

9. Vyhněte se fast foodu

Minimalizujte příjem vysoce zpracovaných potravin. Na toto téma jste jistě už slyšeli řadu kritiky a jde především o to, že vysoce zpracované potraviny nejsou pro tělo přínosné, a navíc obsahují často i látky, které rozhodně nepřispívají ke zdraví.

10. Zdravý spánek

Zajišťujte si dostatečný a kvalitní spánek. Nedostatek spánku může ovlivnit hladinu cukru v krvi.

11. Alkohol jen s mírou

Pokud konzumujete alkohol, dělejte to s mírou, má velký vliv na hladinu cukru v krvi.

12. Káva a zelený čaj

Dopřejte si kávu a zelený čaj. Oba oblíbené nápoje obsahují velké množství antioxidantů, které vám mohou pomoci mimo jiné také se snížením rizika vzniku cukrovky 2.typu.