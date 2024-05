close info Profimedia

Ema Novotná 12. 5. 2024 clock 2 minuty video

Vaše tělo je naprosto dokonalým mechanismem. Je důležité vnímat signály, které vám dává. Podívejte se například, co vám může prozradit barva jazyka. Mohlo by vám to dokonce zachránit život.

Vaše tělo je naprosto dokonalý mechanismus. Chrání vás a dává vám na vědomí, když něco není v pořádku. Věděli jste ale, že i váš jazyk vám může napovědět, že s vaším tělem něco není v pořádku? Barvu jazyka sice moc lidí neřeší, ale je nesmírně důležitá. Mohla by vám dokonce zachránit život, jelikož dokáže poukázat na opravdu závažné problémy. Video, co může prozradit barva vašeho jazyka, najdete na Youtube kanále ČÍNSKÝ LÉKAŘ: Zdroj: Youtube Co značí barvy jazyka Jazyk by měl za normálních okolností být světle růžový. Tak se pozná, že je zdravý. Co ale znamenají jiná zbarvení? Černý či hnědý jazyk naznačuje, že se vám příliš zvětšují jazykové papily neboli drobné hrbolky na povrchu jazyka. Když se jazykové papily zvětší, mohou zachycovat bakterie a směsi barevných potravin. Tím zanechávají hnědý nebo černý odstín. Tento pigment může být způsobován příliš častým kouřením, nadměrným pitím kávy, nebo když máte v ústech příliš sucho. close info Profimedia zoom_in Bílé skvrny na jazyku jsou příznakem kvasinek. Ty může způsobovat cukrovka, rakovina úst nebo nakažení virem HIV. Na pozoru byste se měli mít tehdy, když na jazyku uvidíte bílé skvrny nebo celkově bílý jazyk. Je to známkou přemnožení kvasinek v ústech. Přemnožení kvasinek může být způsobeno opravdu vážnými onemocněními, jako jsou například cukrovka, rakovina nebo AIDS. Někdy je tento stav však způsobován méně radikálními příčinami, jako je například kouření, používání zubních protéz, nebo reakce na určitá antibiotika. Jazyk signalizuje problémy Pokud si všimnete, že váš za normálních okolností světle růžový jazyk začíná rudnout, může se jednat o nedostatek vitamínu B12. Ten je důležitý pro správnou funkci krvetvorby funkci nervového systému. Můžete jej snad lehce doplnit tím, že budete jíst živočišné potraviny, jako jsou například vejce, maso a mléčné výrobky. Někdy však zarudnutí jazyka může signalizovat také streptokoka nebo spálu. To se projeví tak, že rudý jazyk bude zároveň pokrytý nepříjemnou vyrážkou. V každém případě je důležité, abyste barvě jazyka věnovali určitou pozornost. Jakmile uvidíte, že je váš jazyk zbarven jinak než do světle růžové, je vždy lepší preventivně navštívit odborníka. Zdroje: www.mastichashop.cz, www.toothy.cz

