Naše babičky věděly přesně, co vařit, aby se tělo zahřálo. Dělejte to jako ony V

Víte, že nejen nápoje, ale i některé potraviny vás mohou v zimě nebo během nemoci zahřát? A nejde jen o ty horké nebo velmi pikantní. Některé vás v našem výčtu možná i překvapí, přitom jde o docela známá a jednoduchá jídla.

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.celostnimedicina.cz

V zimě zahřejí jáhly nebo pohanka

Mezi ty nejvýznamnější, které si můžete dopřát vlastně kdykoli, patří například ovesné vločky, ale ještě lepší jsou pohanka či jáhly. Na tyto běžné obiloviny se čase trochu pozapomnělo.

Pokud nevíte jak na jáhly, poradí vám Margit.TV v tomto zdařilém informativním videopříspěvku:

Také luštěniny a luštěninové polévky je vhodné v zimě i jindy během roku zařadit do jídelníčku. Luštěniny bohužel nenajdete v jídelníčku Čechů často a je to ohromná ztráta pro organizmus.

Jsou to potraviny velmi významné nejen protože zahřejí a zasytí, ale obsahují také velké množství proteinu a to až 25 % své váhy, který navíc obsahuje všechny esenciální aminokyseliny nutné pro fungování těla. Dále jsou bohaté na vitamin B i C, železo, zinek, draslík a hořčík.

Nabídka luštěnin je pestrá, ale všeobecně se u nás málo používají. Zdroj: nadianb / Shutterstock.com

Oslaďte si život a zahřejte si medem a skořicí

Zahřát tělo dokáže také med. Nejen proto jej můžete používat do čajů, ale také k jinému slazení. Med napomáhá dočasně zrychlit metabolismus a tím také navodí pocit tepla.

Med patří také k výhřevným potravinám. Zdroj: wasanajai / Shutterstock

Zajímavé je, že zahřeje i skořice a ideálně v podobě čaje. Skořice totiž napomáhá roztáhnout ty nejjemnější cévky v těle čili kapiláry. Tím významně prokrví i studené končetiny a pocit tepla je patrný téměř okamžitě po konzumaci. Ocení ji i ti, kteří trpí na studené nohy a ruce celoročně. Krom pronikavé vůně dodává jídlům i nasládlost, i když cukr neobsahuje.

Skořice je také bohatá na antioxidanty a množství různých látek, které se podílejí na jejím nezaměnitelném aroma. Nutno dodat že tyto jsou navíc významné také pro zdraví a skořici tak propůjčují i léčebné účinky.

Skořicový čaj se pije s mlékem, skořici však můžete také přidat do kávy. Zdroj: mama_mia / Shutterstock.com

Pikantní a výhřevné

Dobře známý je zázvor, který je pikantní a ne trošku. Pokud si z čerstvého zázvoru uděláte čaj, uvidíte, že se bavíme o síle páru volů, nikoli jen nějaké teplé vodě v hrnku. Zázvor obsahuje gingerol, který je stimulantem a stoji za jeho výhřevností. Nutno dodat, že štiplavost čerstvého zázvoru může vadit na citlivý žaludek, proto buďte jen velmi opatrní a s množstvím to nepřehánějte. Do hrnku bohatě stačí tenký plátek čerstvého zázvoru nebo nastrouhaný kousek.

Zázvorový čaj můžete dochutit třeba citronem a medem. Zdroj: juefraphoto / Shutterstock.com

Zázvor navíc obsahuje také vitaminy skupiny B, C a E. Z minerálů jsou to draslík, mangan, měď, hořčík a vápník i neméně důležité antioxidanty.

Výhřevný je rozhodně také křen a chilli papričky, které můžete zařadit do jídelníčku k různým jídlům