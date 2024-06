Také se vaše tělo s přibývajícím věkem rozhodlo ukládat každou přijatou kalorii na místa, kde si ji rozhodně nepřejete vidět? Tukových polštářků na břiše se zbavujeme těžko, ale existují i poměrně jednoduché cviky, které bychom si mohli osvojit. Bude stačit pár minut denně a brzy uvidíte výsledek.

Máme za sebou dětství, studium, nějaký ten porod, výchovu dětí, a teď, kolem padesátky, bychom konečně mohly být spokojené a v klidu. Jenomže pomalu přichází menopauza (nebo už je za námi), a s ní také hormonální změny, které působí na spoustu oblastí fungování těla.

Jednou z nich, kterou bychom jistě velmi rády oželely, je také horší metabolismus a snadnější ukládání tuků. Jednoduše řečeno, přibíráme na váze a figura se mění. Pojďme proti tomu bojovat, nevzdávejme se.

Jak si pomoci od tukových polštářků? Podívejte se na video na youtube od Fitness 007:

Pár minut denně

Jak dosáhnout změny, které zdánlivě nemůžeme docílit jinak, než hodinami v posilovně? Na postupnou změnu bude stačit pár minut denně, třeba hned po ránu na rozproudění krve, pro dobrou náladu a vědomí, že jsme zase pro sebe udělaly něco dobrého. Ke cvičení, jež nás má dovést zpět k lepší figuře, nebudeme potřebovat žádné pomůcky, jen dost odhodlání a vytrvalost ve svém rozhodnutí.

Správný postoj je základ

Pro správné provedení cviku, jež pomáhá spalovat tuk z břišních polštářků, si stoupneme na rovnou podložku, vyrovnáme a zpevníme tělo. Jako u každého podobného cvičení bychom měly věnovat alespoň několik vteřin uvědomění si vlastního těla a jednotlivých svalů, které se v okamžiku mají pustit do práce.

Postoj musí být pevný a nohy rozkročeny přibližně na šířku pánve. Hotovo? Pak můžeme pokračovat.

Máte to ve vlastních nohách

Nyní předpažte ruce tak, aby dlaně směřovaly dolů. Následně ruce spojte před středem hrudníku tak, že položíte jednu dlaň na horní stranu druhé ruky. Základní postoj je dokončen, na řadu přijde samotný cvik.

Ten bude spočívat v opakovaném pokrčování nohy v koleni tak, jako by se koleno mělo dotknout opačného boku. Tedy pravým kolenem budete “mířit” do levého podžebří a naopak. Pohyb opakujte a po třiceti sekundách vyměňte nohy. Podle odborníků stačí deset minut cvičení denně, abyste měly po několika týdnech mnohem lepší pocit při pohledu do zrcadla.

Zdravý jídelníček pomůže

Aby to všechno šlo ještě lépe, můžete svoje úsilí podpořit také pravidelným a hlavně zdravým jídelníčkem, který vám se shazováním přebytečných kilogramů pomůže. Místo sacharidů zařaďte do jednotlivých chodů více bílkovin, nezapomínejte na zeleninu v jakékoliv podobě a omezte přílohy.

Tělo vám také bude vděčné za porci méně tučné mořské ryby, případně za hrst (ne o moc víc) oříšků denně. Pro zdravější hubnutí je také nutný dostatečný přísun vitamínů a minerálů, které se v této fázi rychleji vyplavují z těla. Tak se do toho pusťme, ať se nemusíme obávat pohledu do zrcadla.

