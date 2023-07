Ohyzdné dolíčky na stehnech a zadku: Celulitidy se můžete snadno zbavit i po 50

Už si všímáte prvních dolíčků na stehnech a zadečku, anebo vás pokožka podobná pomerančové kůže trápí už spoustu let? Jde něco dělat s celulitidou?

Celulitida nejen po padesátce

Lze se zbavit celulitidy? Částečně jistě ano, nejde však o „výlečení“, ale o zlepšení vzhledu kůže, na kterém se musí pracovat. Roli hraje spousta proměnných a výsledky masáží, aplikace různých prostředků i cvičení jsou velmi individuální.

Celulitida postihuje jen určiré procento žen, po padesátce jí však unikne jen málokterá. Podle lékařů v tomto věku postihuje dokonce až 98 % žen. Tělo žen se s věkem významně mění. Nastává celé množství změn vnitřních pochodů, které se odrážejí v redistribuci tuků, s čímž souvisí i celulitida.

Nicméně se může začít objevovat mnohem dříve a to dokonce už v pubertě. Nutno dodat, že nepředstavuje zdravotní riziko, ale je pouze estetickým problémem.

Menopauza, strava a cvičení podle výživového poradce

Menopauza je proto obrovské téma, které velmi dobře a zevrubně popsal z hlediska výživy a tělesných změn Petr Havlíček v rozhovoru pro Fitness007. Pokud máte čas, podívejte se určitě na celý příspěvek až do konce, osvětlí vám řadu neznámých pochodů v procesu stárnutí a životosprávy žen.

Co způsobuje celulitidu

Nicméně pojďme zpět k celulitidě. Viditelná je především na zadečku a stehnech. Někdy také na břiše nebo i rukou. Přestože se celulitida objevuje téměř u všech žen, proč k ní dochází, není zcela jasné. Má na ni vliv genetika i hormonální nerovnováha, ale hlavní roli hraje životní styl čili strava a pohyb. Celulitida je také často viditelnější při nadváze, někdy však může být znatelnější naopak po zhubnutí. Úzce souvisí se špatným krevním i lymfatickým oběhem.

Lze ji minimalizovat domácími prostředky

Redukce celulitidy je možná, ale je to běh na dlouhou trať. Nicméně i lékaři potvrzují, že domáckými způsoby lze nepěkný vzhled kůže minimalizovat. Obecně jde o suchou masáž, cvičení, ale také přípravky, které napomáhají prokrvení pokožky. Jak na to? Jak už to tak bývá, i v případě celulitidy je lepší nespoléhat jen na jeden způsob, ale stimulovat kůži různými způsoby. Proto je lepší kombinovat několik metod.

Masážní kartáče, žínky nebo různé válečky jsou jedním ze způsobů, jak podpořit krevní i lymfatický oběh. Zdroj: shutterstock.com

Masáží, kosmetikou a životním stylem proti celulitidě

Suchá masáž se provádí kartáči, režnou mycí žínkou nebo různými masážními přístroji. Válečky, balonky, ale také masážní pistole s různými nástavci se hodí k masáži, kterou může každý praktikovat sám na sobě. Cílem je prokrvení i podpora lymfatického oběhu. Pokud máte možnost, nechejte si také provést lymfatickou drenáž, což je speciální technika masáže, která také napomáhá redukci celulitidy.

Kosmetické prostředky, které se aplikují na kůži a redukují celulitidu, zpravidla podporují redukci tuků, prokrvení, zadržování tekutin a napomáhají lepší elasticitě kůže. Tyto přípravky však mohou být poněkud finančně náročné a jejich účinky jsou nestejné či dokonce sporné. Nicméně se používají různé peelingy, které jsou obdobou masáže. K takovému jemnému masážnímu peelingu můžete použít například kávovou sedlinu. V lidovém léčitelství se používá na celulitidu růžový olej, tea tree olej nebo také výtažek z jedle či ořešáku.

Nejde jen o protažení a kardio trénink. Pro redukci celulitidy je důležité je posílení svalstva. Zdroj: Shutterstock

Rozpumpujte tělo

Jak už bylo řečeno, svou roli hraje také životní styl. Proto je vhodné začít se hýbat a dbát na stravování ideálně už před nástupem menopauzy. Nejde ani tak o hubnutí, ale o získání svalové hmoty a rozpumpování tělních tekutin. I když je nabírání svalové hmoty a pohyb po 50 rozhodně mnohem náročnější, je i v tomto věku možný.

Redukce cukrů a tuků

Doporučuje se také zařadit do jídelníčku dostatek zeleniny, ovoce a celozrnných produktů, které jsou bohaté na vlákninu. Zároveň můžete cíleně redukovat potraviny s vysokým obsahem tuků i cukrů. Není nutné je z jídelníčku zcela vyloučit, takové diety jsou neudržitelné i nezdravé.