Ačkoliv žijeme v prostředí, které není tím hlavním pro výskyt střevních parazitů (pro ty jsou nejpříznačnější tropické a subtropické oblasti), nákaze těmito tvory se vyhneme jen velmi těžko. Jak poznáme, že se to týká i nás? A jak s nimi zatočit přírodní cestou?

I když se nám to nemusí líbit a představa to není nijak příjemná, je víc než pravděpodobné, že každý z nás má ve střevech parazity, lidově bychom je mohli označit za červy. Kromě zažívacích problémů a bolestí břicha mohou být přitom příčinou nebezpečných situací. Naštěstí na ně dobře funguje obyčejná zelenina, kterou jistě máme na zahrádce.

Jak poznáme, že se nás to týká?

Mezi hlavní příznaky napadení zažívacího traktu střevními parazity patří objevení červů nebo jejich části ve stolici, průjem či krev ve stolici (až úplavice), zvracení, nadýmání, bolest břicha, vyrážka kolem konečníku, ale také únava nebo hubnutí bez vlastní snahy. I když posledně jmenovaný příznak může být zpočátku dokonce pro mnohé žádoucí, všeho moc škodí a pokud si uvědomíte, že hubnete, aniž byste na tom vědomě pracovali, většinou je někde něco špatně a je dobré zjistit, v čem vězí příčina. Mohou to být červi, ale také něco ještě závažnějšího. Proto bude dobré pro jistotu navštívit lékaře, který může předepsat antiparazitika nebo doporučit třeba i alternativní léčbu. Každopádně podporou v podobě přírodní léčby nic nezkazíme a některé takové léky jsou nám blíže, než si představujeme.

V bezpečí není nikdo

Myslíte si, že se vás něco takového nemůže týkat? Na hygienu dbáte dostatečně, žijete v celkem čistém prostředí, ale přesto – v bezpečí nejsme nikdo. Stačí si dát v restauraci nedostatečně upravené maso, napít se kontaminované vody, přijít do kontaktu s kontaminovanou zeminou třeba při práci na zahrádce. Zkrátka možností je bohužel tolik, že se jim jen velmi těžko zcela vyhneme. Zvláště náchylné jsou pak malé děti, které (ať je hlídáme sebelépe) ochutnají absolutně cokoliv, co se jim dostane do ručičky. A tak bude dobré vědět, že proti střevním parazitům můžeme docela snadno bojovat pomocí plodin, které nám pravděpodobně rostou přímo pod oknem.

Křen je jednička

Jedním z hlavních a nejstatečnějších přírodních bojovníků proti střevním červům je křen. Tato doslova kouzelná rostlina je odpradávna považována za pomocníka proti mnoha nemocem, ať už jsou to záněty, křeče, ale také problémy močových cest, nebo horních cest dýchacích. Pomůže i s mnoha dalšími problémy, ty střevní nevyjímaje. Není se tedy čemu divit, že je možné se na něj spolehnout také při boji se střevními parazity.

Pomohou i další byliny

Podle provedených lékařských studií dokáže křen zničit až osmdesát procent všech nežádoucích střevních parazitů, proto bychom jej měli do svého jídelníčku zařazovat jak preventivně, tak i při podezření právě na tyto zmiňované problémy. Kromě křenu se ale podobným účinkem mohou pochlubit i další přírodní produkty, jako je česnek, kurkuma, zázvor, ale také hřebíček, tymián nebo docela obyčejná okurková či dýňová semínka. Zkuste to také, možná ani netušíte, co všechno právě nyní žije ve vašich střevech.

