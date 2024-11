Druhá brada je často zdrojem nespokojenosti s vlastním vzhledem. Nejde pouze o estetický problém, ale také o signál ochablých svalů a klesající elasticity kůže. Odborníci říkají, že řešení nemusí být ani složité ani drahé. Domácí cvičení a osvojení správných návyků totiž přináší překvapivě efektivní výsledky. Naučte se tedy jednoduché triky a cviky, díky kterým se můžete zbavit podbradku a zpevnit kontury obličeje.

Dvojitá brada je častým estetickým problémem, který může ovlivnit sebevědomí. Tento jev, způsobený přebytečným tukem nebo ochablými svaly na krku, trápí nejen starší osoby. Přestože genetika a stárnutí hrají roli, existují jednoduché metody, jak oblast brady posílit a zpevnit. Poradíme vám, jak domácí cvičení a osvojení správných návyků pomohou odstranit druhou bradu a přinesou dlouhodobé výsledky.

Na video od LUXMARU o tom, jak se zbavit druhé brady, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Jak vzniká druhá brada

Hromadění tuku v oblasti podbradku může být důsledkem několika faktorů. Nadměrná hmotnost je jedním z nejčastějších důvodů, ale ani štíhlí lidé nejsou imunní. S přibývajícím věkem klesá elasticita kůže a svalstvo povoluje, což vede k tvorbě druhé brady. Důležité je vědět, že i nesprávné držení těla, například při práci na počítači, může přispět k ochablosti svalů na krku.

Efektivní cvičení pro pevnější bradu

Domácí cviky jsou skvělou volbou, jak efektivně posílit svaly na krku a spodní části obličeje. Každodenní krátké tréninky vedou k viditelnému zlepšení již během několika týdnů.

Tento cvik je jednoduchý a účinný. Sedněte si nebo postavte rovně a pomalu vysouvejte dolní čelist dopředu, dokud neucítíte napětí. Držte několik vteřin a poté uvolněte. Opakujte 10 –15krát.

Zvedněte hlavu a dívejte se na strop. Napodobujte pohyb polibku tak, že napínáte rty směrem nahoru. Tímto způsobem posílíte svaly pod bradou. Proveďte patnáct opakování.

Masáže v oblasti pod bradou mohou zlepšit prokrvení a zpevnit pokožku. Masírování kombinujte s použitím vhodných krémů, které stimulují pružnost pleti. Použití přírodních olejů jako je kokosový nebo mandlový olej má také blahodárné účinky.

close info Marina Demeshko / Shutterstock zoom_in Dvojitá brada se dá odstranit pomocí cvičení. Cviky na podbradek provádějte pravidelně, abyste svaly a kůži zpevnili.

Přínos správného držení těla

Mnoho lidí si neuvědomuje, že špatné držení těla může ovlivnit celkový vzhled brady. Sezení se shrbenými zády a hlavou skloněnou dopředu může vést k ochabnutí svalů na krku. Udržování správného držení těla pomáhá předcházet problémům s podbradkem. Pomoci mohou pravidelné protahovací cviky a vědomé udržování správné polohy při práci na počítači.

Výživa a její vliv na vzhled

Péče o správnou stravu je nezbytná nejen pro celkové zdraví, ale i pro pevnou pokožku. Jídelníček obohacený o kolagen a antioxidanty podporuje elasticitu pleti. Zařaďte do stravy potraviny bohaté na vitamíny C a E, které stimulují produkci kolagenu. Pitný režim je stejně důležitý, protože dobře hydratovaná pleť si lépe udržuje pružnost.

Další tipy a triky

Pokud chcete dosáhnout co nejlepších výsledků, zkombinujte domácí cvičení s masážemi a správnou výživou. Pomůžou také cviky zaměřené na celé tělo, které podporují spalování tuků. Vyhněte se sedavému životnímu stylu a snažte se zařadit více pohybu do každodenní rutiny. V případě, že je váš problém výraznějšího charakteru, nebojte se svěřit do rukou odborníků, kteří vám poradí, jak nejlépe problémy s druhou bradou řešit.

"Metod pro odstranění podbradku existuje více, záleží na tom, jak moc je pevná nebo povolená kůže. Pokud je povolená, potom je řešením liposukce a klasický lifting – tedy chirurgické zákroky. Pokud je v podbradku tuku méně a kůže je pevná, potom je možné řešit liftujícími nitěmi," prozrazuje metody odstraňování dermatoložka MUDr. Xenie Cázerová.

Zdroj: www.youtube.com, www.dm.cz, www.skincareliberec.cz