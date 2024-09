Obličej s věkem mění tvar. A tak se na něm (kromě vrásek) objevuje i povislá kůže nebo „druhá brada“. Jak se této nechtěné ozdoby můžete zbavit?

Stáří je kruté. Nejenom, že ženám (ale i mužům) bere mladistvý půvab, pevnost, svaly, vlasy, ale i krásné kontury obličeje. Ty pod vlivem různých hormonálních změn ztrácí svou pevnost a tvář zralého člověka tak vypadá „pomačkaně“.

„Což o to, na vrásky si člověk nějak zvykne, ale ta brada! Najednou mám pod ní téměř dvojitý špek, který mi přidává ještě pěkných pár let navíc,“ zoufá si dvaapadesátiletá pošťačka Jindra z Prahy. A popravdě, není sama. Dvojitou bradou trpí spousta jejích vrstevníků a vrstevnic. Proč?

Autorka videa – Martina Dřímal Ondráčková – vám představí obličejovou jógu, která je zaměřena na redukci druhé brady. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Módní ideál baroka

Zajímavé je, že před pár stoletími – v období baroka – byla tato nechtěná „ozdoba“ součástí ideálu krásy. Tehdy byly žádané ženy se světlým kulatým (nebo oválným) obličejem, kterému dominovalo vysoké čelo a pozor – dvojitá brada!

V kurzu byly i roztomilé ďolíčky ve tvářích nebo na bradě. Zkrátka, co se dnes považuje jako „andělíčkovská“ odulost, v časech baroka se vyvažovalo zlatem. „To je škoda, že se tato móda nevrací,“ usmívá se Jindra, která se kvůli buclatému obličeji trápí.

Pozor na cukry

Podle odborníků není dvojitá brada defekt, kterého byste se nemohli zbavit. Důležitá je ale důslednost a pevná vůle. Jeden z požadavků je razantní změna jídelníčku. Ve vašem stravovacím plánu by mělo být více ovoce, zeleniny, celozrnných potravin, bílkovin a zdravých tuků.

Naopak omezit byste měli cukry a tučné pochoutky. Důležitý je i pitný režim, který napomůže k větší pevnosti a eleasticitě pokožky. Pokud vás nebaví pít vodu, zkuste občas pít i zelený čaj. Ten je nejen osvěžující, ale napomáhá i k redukci váhy, což při likvidaci dvojité brady potřebujete.

close info Profimedia zoom_in Sladké pokrmy dvojité bradě moc neprospívají.

Masáž obličeje

Podle dermatologů mohou dvojitou bradu zmenšit masáže pleti, ale také obličejová gymnastika. Obě tyto metody zlepší prokrvení pokožky a posílení obličejových svalů. A to je v případě dvojité brady to, co potřebujete.

Velmi účinné je cvičení s výslovností písmena O, který posiluje svaly brady. Jak na to: Sedněte si. Zavřete oči a stáhněte krk dozadu, jako byste se chtěli hlavou přiblížit stropu. Máte? Pak vyšpulte ústa do hlásky „O“. Vydržte v pozici 20 sekund a poté obličej uvolněte. Cvik opakujte zhruba 10–15krát denně!

Fígl s tenisákem

Máte doma tenisový míček? Pokud ne, tak ho určitě seženete ve sportovních potřebách. Bude se vám hodit na obličejové cvičení k posílení brady. Jak na to: Dejte si tenisák pod bradu a držte ho tak, aby vám z hrudníku nespadl. Pak bradu přitiskněte k míčku co nejvíce a držte 10–15 sekund. Nakonec sevření uvolněte a odpočiňte si. Cvik opakujte 10–15krát denně

Nebeský polibek

Tento cvik zvládne každý. Tak schválně, přesvědčte se sami! Jak na to: Sedněte si rovně a natáhněte krk co nejvíce dozadu. Jakmile budete mít hlavu proti stropu, představte si, že je tam někdo, komu chcete poslat vzdušný polibek.

Vyšpulte rty a vydržte v téhle pozici 5–10 minut. A pak si dejte ještě desetinásobné opáčko. Pokud budete cviky provádět pravidelně, zpevní se vám obličej a druhá brada nebude tak výrazná!

Zdroje: www.voda-ziva.cz, www.notino.cz