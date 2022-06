Jak se bezpečně zbavit fibromu: Zvládnete to doma surovinami ze špajzu

Víte, co je fibrom? Jak vypadá a co dělat, pokud se vám na těle objeví? Fibromy jsou v první řadě nepěkné, ale dá se s tím něco dělat? Fibromu se můžete zkusit zbavit i pomocí surovin, které už máte doma.

Zdroje: styl.instory.cz, www.prozeny.cz, U.Weigerstroferová: Tipy a triky pro krásu, Ikar 1999

Nezhoubný útvar na kůži zvaný fibrom

Fibromy jsou maličké útvary na kůži, které vznikají v místech častého tření. Klasicky se tvoří na krku, v podpaží, v zátylku a podobně. Mohou však vzniknout na zcela nečekaných místech na kůži po celém těle i na orgánech. Nebolí, nesvědí a nejsou nebezpečné. Nicméně nevypadají pěkně, a proto lidé často hledají způsoby, jak se tohoto kosmetického problému zbavit.

Fibrom patří mezi nezhoubné nádory, jde o novotvar, který se nešíří v těle a nepůsobí další problémy. Mohou být měkké, které vypadají jako kulička nebo drobek na kůži, ale existuje celá řada fibromů, které jsou tvrdé souvisejí se zjizvením, jiné jsou zapříčiněny hormonálními změnami, či fibromy na orgánech, o kterých ani nevíte, že je máte.

Fibromy jsou neškodné kožní výrůstky. Zdroj: Shutterstock.com

Důležité je vědět, že jde skutečně o fibrom

Než se vrhnete na odstraňování čehokoli z vaší kůže, měli byste si být jisti diagnózou a nechat si kůži vyšetřit. Různé poškození kůže, pihy měnící strukturu a velikost či jiné výrůstky není vhodné mechanicky poškozovat a mohli byste si tím způsobit další zdravotní potíže.

Medicína řeší odstraňování fibromu pomocí tzv. elektrokauteru. Ten odstraní fibrom pomocí vysokofrekvenčního proudu a tepla. Po odstranění vznikne stroupek, který za několik dní odpadne. Tento zákrok vyvolá v místě jen mírné brnění nebo pálení, ale také je neobyčejně rychlý.

Fibromy - drobné kožní výrůstky jsou tvořeny z krevních cév a kolagenu. Zdroj: profimedia.cz

Odstranit fibrom lze i doma

Fibrom je možné odstranit i doma, ale rozhodně to není nic, co by vám doporučil lékař, protože může odstraňování provázet zánět nebo podráždění okolní kůže.

Rad, jak se fibromu zbavit svépomocí, je hned několik a většina doporučuje aplikovat různé přírodní šťávy či podvázat a zaškrtit fibrom pomocí nitě. Tento způsob se stále používá v některých zemích a nutno dodat že je opravdu bolestivý. Nicméně rozhodně funguje, i když by bylo jistě vhodnější, aby i takový zákrok prováděl někdo zkušený.

Fibrom lze po domácku odstranit pomocí tea tree olejíčku, který však nepochází z čajovníku, jak by mohl svádět název, ale ze stromů Melaleuca. Zdroj: Shutterstock

Čím můžete zlikvidovat fibrom na vlastním těle?

Doporučuje se šťáva vymačkaná z řezu listu aloe vera, čerstvá citronová šťáva, jablečný ocet, Tea tree olejíček, který však nepochází z čajovníku, jak by mohl svádět název, ale ze stromů Melaleuca. Všechny tyto tekutiny je vhodné nanášet na vatové tyčince namočené do konkrétní látky. Místo by mělo být čisté, nejlépe umyté. Vatovou tyčinkou naneste tekutinu jen na fibrom. Ideálně byste měli fibrom smáčet tekutinou několikrát denně. Aby bylo působení látky intenzivnější můžete po aplikaci fibrom přelepit náplastí alespoň na půl hodiny.

Nutno dodat, že na odstranění fibromů se také prodávají speciální náplasti v lékárně.