Jak se zbavit hladu a naučit se méně jíst. Chytré triky, které nestojí skoro nic

Máte problém s neustálým pocitem hladu a sunete do pusy jednu potravinu za druhou? Metody, jak se v jídle mírnit existují a není jich málo. Chcete některé tipy znát i vy?

Jídlo je pro někoho jen nutností, což je pro ty, pro které je jídlo vášní, nepochopitelné. Ale i pro takové požitkáře se dá množství potravin ukočírovat.

Chuť, anebo hlad?

Velká část populace si plete hlad a chuť. A věřte, že většinu toho, co považujete za hlad, je pouze chuť na něco…vlastně většinou ani nevíte na co přesně. Prostě vás honí mlsná. Hlad se projevuje kručením v břiše a vaše energie začne být na bodu mrazu. Což se většinou odrazí i na vaší náladě, lépe řečeno podrážděnosti. Jestliže nic z toho nepociťujete, a přesto do pusy něco tlačíte, jste jen rozjívení. Možná se nudíte, je vám smutno nebo jen koukáte na svůj oblíbený film.

Pravidelný přísun jídla

To je pro většinu lidí kámen úrazu. Náročné zaměstnání, stres nebo jen špatný návyk. Přitom stačí tak málo! Pravidelná strava udržuje hladinu cukru v krvi, což znamená, že by vás pocit hladu neměl překvapit. Samozřejmě se nejedná o konzumaci plných talířů řízků s bramborovým salátem, ale věřte, že jestliže začnete jíst v pravidelných intervalech zhruba po 3 hodinách, bude vám stačit malá porce. To si klidně k obědu ten salát s řízkem dát můžete.

Hlad je převlečená žízeň. Zdroj: Shutterstock

Příjem tekutin

Hlad je převlečená žízeň. Tuto hlášku jistě znáte z nejrůznějších zdrojů. Ona je totiž pravdivá! Jen si to jeden den vyzkoušejte. Dodávejte tělu po celý den dostatek vody, nemusíte to přehánět s hektolitry, ale dva litry za den, pokud nejste moc zvyklí, bude stačit. Rozdělte si to do celého dne, vypitím naráz nic nezískáte. Maximálně se budete valit s plným žaludkem jak brambora.

Dodávejte tělu to, co potřebuje

Netvrdí se, že si nemůžete dopřát nějakou kalorickou bombu, ale převažovat by v jídelníčku měly ty zdravější potraviny. Ty s obsahem bílkovin a vlákniny například, které zaženou hlad na delší dobu.

Pravidelný pohyb

Pohyb a hormony štěstí. Prý to funguje skvěle! Denně si vymezte alespoň chvíli na cvičení či jiný pohyb, který vás naplní krásným pocitem, a vy si na nějaký hlad ani nevzpomenete. Jakou činnost si vyberete, je jen a jen na vás. Fantazii se meze nekladou.

Zaměstnejte mozek

Část lidí, a to dosti rozsáhlá, jí z nudy. Sedí doma u televize a neustále chodí načuhovat do lednice nebo spíže, jestli ze zásob nevyhrabou ještě kousek něčeho na zub. Když mysl zaměstnáte, takové myšlenky se výrazně umírní. Nevymizí úplně, to byste po svém mozku chtěli moc, ale nebudou tak intenzivní.

Část lidí, a to dosti rozsáhlá, jí z nudy. Sedí doma u televize a neustále chodí načuhovat do lednice nebo spíže, jestli ze zásob nevyhrabou ještě kousek něčeho na zub. Zdroj: Shutterstock

Jak se zbavit náhlého hladu?

vyčistěte si zuby

vezměte si žvýkačku

vypijte sklenici vody

očichejte nějakou dobrotu

někomu zavolejte, prostě jen tak „jak se má“



