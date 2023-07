Zánět dutin hrozí i v létě: Zlikviduje ho obyčejná sůl a zmizí i všechen hlen

Jak se zbavit hlenu a bolesti dutin? Naučte se je čistit. Stejným způsobem se to dělá už od nepaměti, dnes vám ale mohou pomoci speciální pomůcky nebo roztoky.

Zdroje: zena.aktualne.cz,www.mojezdravi.cz

Dejte sbohem zánětům a zahleněným dutinám

Zánět dutin nehrozní jen v létě, ale v podstatě kdykoli. Ti, kteří na ně trpí, dobře vědí, že po vrtkavém jarním počasí nemají vyhráno. Nejen náhlé změny teplot během střídajícího se počasí, ale i pobyt v klimatizované místnosti či autě mohou jednoduše zapříčinit zánět nejen dolních, ale i horních cest dýchacích, ke kterém patří také dutiny ukryté ve tváři.

Hlen v dutinách zachytává nejen bakterie, ale také alergeny. Zdroj: Profimedia

O dutinách, které jsou v podstatě tunely v lebce, se neví přesně proč nám je příroda nadělila. Ale ti, kteří si potrpí na záněty dutin, dobře vědí, jak těžké je zbavit se hlenů v těchto spletitých chodbičkách. Zánět dutin se projevuje bolestmi hlavy i tlakem a bolestí přímo v dutinách, a to i přesto, že nos je průchodný. Se zánětem může souviset i únava, zhoršení čichu nebo také zánět očí.

Jde to i pomocí jednoduchých rad a triků, které se používají už po generace. Podívejte, jak na to.

Co pomáhá na dutiny?

Obklady, ale především solný průplach dutin jsou nesmírně efektivními způsoby, jak čistit dutiny. Může se vám to zdát na první pohled zvláštní a nepříjemné, ale fakt je, že s troškou cviku je to fantasticky jednoduchý způsob, jak si ulevit nejen při nachlazení i zánětech, ale také například při alergiích. Vdechované alergeny se mohou usazovat právě v dutinách, pravidelným proplachováním dutin solným roztokem se jich zbavíte efektivně, a navíc bez nepříjemných pocitů.

Sůl nad zlato

Jak to? Jistě si dokážete vybavit nepříjemný pocit, kdy se vám chlorovaná voda dostane do nosu. Nepříjemné silné pálení až řezání se však v případě použití solného roztoku nekoná, naopak mírná salinita roztoku je pro sliznici přirozená a roztok připravený správným poměrem soli a vody nepůsobí v dutinách a nose žádné obtíže.

K výplachu dutin se hodí slaná voda. Zdroj: Profimedia

Čištění dutin s pomůckami i bez

Pro aplikování solného můžete použít velkou injekční stříkačku nebo také speciální konvičku. Jde to však také bez jakýchkoli pomůcek, nasáním roztoku z dlaně. Pokud si však nechcete lámat hlavu ani pomůckou, ani roztokem, pořiďte si v lékárně lahvičku zakončenou tryskou k aplikaci obsahu přímo do nosu. Jednodušší už to být nemůže.