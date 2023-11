Přestože rýma nějak zásadně nebolí, docela vám ztrpčuje život. Jak se této nepříjemné infekce zbavíte?

Zánět v těle je nepříjemná věc. Stačí, aby se někde rozvinul a už máte hned podlomenou imunitu a náladu na bodu mrazu. A když se do toho ještě přidá pokašlávání, posmrkávání nebo teplota, není už o čem mluvit. Taková rýma je jeden z nejčastějších zánětů, které lidi trápí na podzim. Sice se na ní neumírá, ale není jednoduché se jí zbavit. Tyto přírodní léky vám v tom ale (alespoň trochu) pomůžou...

Autor příspěvku Health Chronicle vám ukáže, jak se zbavit nachlazení. Sledujte kanál YouTube.

Zdroj: Youtube

Solná terapie

Pokud vám zánět „sedne“ na dutiny, není to žádná legrace. Podle odborníků se toto onemocnění může vléct až několik týdnů či měsíců. Výsledkem nemusí být jen (hnisavá) rýma a kašel, ale i nepříjemná slabost, zápach z úst nebo dokonce porucha čichu. Jednou z věcí, která v tomto martýriu uleví, je obyčejná kuchyňská sůl. Stačí, když si ve skříňce najdete smaltovanou nádobu, nasypete do ní 300 g hrubé mořské soli a dáte ji zahřát na sporák na celých 45 °C. Pokud nemáte po ruce teploměr, můžete si vystačit i se svou vlastní rukou. Zkrátka, sůl by měla mít teplotu přehřátého písku, který znáte z mořské pláže. Máte hotovo?

close info Profimedia zoom_in Jednou z věcí, která uleví při rýmě, je obyčejná kuchyňská sůl.

Zahřívací polštářek

Poté si vezměte misku. Vystelte dno hadříkem a na něj nasypte rozehřátou sůl. Nejlepší sůl na léčebnou terapii je hrubozrnná, protože nejlépe udržuje teplo. Pokud máte jemnější krystalky, nic se neděje, poslouží vám i tak. Potom spojte hadřík do takového „uzlíku“ a pořádně zagumičkujte. Ale pozor – s utahováním to moc nepřehánějte! Sůl musí mít dostatek místa, aby se mohla různě formovat. Hotový látkový „bochánek“ položte na čelo a nechte ho 30 minut působit. Jakmile sůl vychladne, klidně celou proceduru zopakujte. Teplo a antibakteriální účinky soli uvolní hleny z dutin a vám se bude zase lépe dýchat.

close info Profimedia zoom_in Výplach nosu slaným roztokem je jednou z metod, která vám může ulevit.

Výplach nosu

Další možností, jak ulevit nosu, je výplach dutin. Postup je jednoduchý. Stačí, když v hrnku rozmícháte 2 dcl vody se lžičku soli. Jakmile se roztok rozpustí, vypláchněte si jím nos. Pozor – odborníci nedoporučují na tuto proceduru používat kuchyňskou sůl, která je agresivnější a nemá dostatek vitaminů a minerálů, které nosní sliznice potřebuje k regeneraci. Proto volte vždycky raději mořskou sůl. Uvidíte, že vám uleví.

Zdroje: https://www.novinky.cz, www.lekarna.cz