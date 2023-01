5 geniálních triků, jak se bleskově zbavit kocoviny: Pomůže med i kiwi

Kocovina potkala za život většinu dospělých. Ať už ji zvládáte hůře, nebo lépe, určitě to není nic, nač by se člověk těšil nebo si liboval. Kocoviny se chceme všichni zbavit, a to rychle! Víte, co vám může pomoci?

Zdroje: www.lifehack.org, www.wikihow.com

Snažte se kocovině předejít

Setkání s přáteli, oslava nebo prostě dlouhý večer s partnerem nad pár skleničkami byly bezva, ale následující ráno vás trápí kocovina? Nejste ani první, ani poslední, a proto můžete využít osvědčený‎ch receptů, které vašemu tělu pomohou dostat se rychleji zpět na správnou kolej.

Nejen na množství, ale i na kvalitě alkoholu záleží. Zdroj: Profimedia

Je zbytečné vykládat, že záleží nejen na tom, kolik toho vypijete, ale také co pijete. Důležité je i to, zda jste jedli, a v neposlední řadě, jestli jste si mezi skleničkami alkoholu zvládli dát také vodu, čaj nebo džus. Toto všechno se totiž podílí na vašem stavu následujícího dne společně také s délkou a kvalitou odpočinku. Ať už delší popíjení plánujete, nebo jde o spontánní akci, snažte se doplňovat tekutiny mezi popíjením a dejte si i něco malého k jídlu. I běžné hospodské speciality k pivu či vínu mohou pomoci proti kocovině.

Celý rok je co oslavovat! Zdroj: Shutterstock.com / Graphic.mooi

Jak si pomoci při kocovině následujícího dne?

Kocovinu prožíváme různě. Nejde jen o únavu a žaludek naruby, ale také o bolest hlavy, kterou lze připodobnit stovkám permoníčků, kteří bez ustání buší do vaší lebky. Co vám může pomoci? Podívejte se na toto kratičké video, které vám napoví.

Co pomáhá proti kocovině

Dostatek spánku a odpočinku může pomoct vašemu tělu se zotavit z kocoviny, bohužel ne vždy je možné dát si druhý den pauzu a ponocování i popíjení dospat.

Díky tomu, že je tělo dehydratované, pomohou vám na nohy hlavně nápoje. Pijte hodně vody, džusu nebo bylinného čaje abyste nahradili tekutiny, které jste ztratili při pití alkoholu. I když káva nepodpoří hydrataci, jestliže potřebujete hlavně nakopnout a vzpružit se, pak i ji lze doporučit.

Tekutiny doplňte jakýmikoli nealkoholickými nápoji. Zdroj: Shutterstock

Pokud máte chuť jen na něco malého k jídlu, zvolte to lepší možné. Jde o banány nebo kiwi. Lehká, vyvážená jídla, jako jsou banány a voda, které pomohou obnovit elektrolyty a další živiny, které vaše tělo potřebuje. Překvapivě i kyselé okurky a jejich nálev, krekry nebo jednoduchý‎ toust s medem jsou také ideální. Nic však nepohladí žaludek tak jako vývar nebo jiná polévka.

Lahodný vývar je pohlazením i pro rozhašený žaludek. Zdroj: Shutterstock

Překvapivě může pomoci i pohyb. I když se může zdát, že cvičení během kocoviny je poslední věc, kterou chcete dělat, může právě lehké či středně náročné procvičení pomoci nejen tělu, ale také mysli. Endorfiny vám mohou pomoci cítit se lépe po všech stránkách, což se po proh‎ýřené noci vyloženě hodí.

Vybičovat se ke sportu či jídlu může být však někdy vyloženě nemožné. I léky na bolest hlavy, vitaminy či iontové nápoje mohou pomoci s rychlejší rekonvalescencí. Doplňte především aminokyseliny a vitamin B.