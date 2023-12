Perete se s kruhy pod očima či otoky? Zapomeňte na korektor a make-up a zkuste se k problému postavit z gruntu. Proč kruhy a otoky očí vznikají a co se s nimi dá dělat?

Spěte, pijte vodu a vynechte tyto potraviny

Důvodů vzniku je hned několik. Nedostatek spánku, dehydratace, ale také stres nebo alergie. Máte představu o tom, která z příčin je právě váš případ? I když se může zdát, že všemi trpí dnes vice méně každý, rozhodně to není pravda a ani nutné. Nastavte si takový režim, kterým nebude váš organismus ani pleť a okolí očí trpět.

Opuchlé oči či kruhy pod očima jsou jen špičkou ledovce, všechny tyto příčiny mají mnohé další a mnohem závažnější dopady na váš organismus a působí vážné škody. Pokud na kruhy a otoky pod očima trpíte, snaže se také vyvarovat slaným jídlům, kávě a alkoholu i kouření. I když kruhy ani otoky neohrožují vaše zdraví, rozhodně je můžete konzultovat s očním lékařem. Který vám také přiblíží, jakým problémem konkrétně trpíte.

Podívejte se, co říká o očích také oftalmolog Michael Chua MD. Na svém YouTube kanále v tomto příspěvku prozrazuje nejen důvody, proč vznikají kruhy pod očima či otoky, ale také jaké řešení je nejúčinnější.

Zdroj: Youtube

Oči osvěží okurka, brambora i čaj

Kromě změny životního stylu rozhodně existují triky, jak se s kruhy pod očima poprat. Mezi nejznámější a rozhodně funkční patří pláty okurek na očích. Rozhodně nejde jen o podivný rituál, ale skutečně účinný chladivý a až překvapivě příjemný způsob, jak okolí očí zklidnit, otok nechat splasknout a navrátit očím svěžest.

Podobně jako okurky fungují také plátky brambor, které prý mají i zesvětlující účinky. Ty používaly na boj s kruhy pod očima už naše babičky. Pomáhají však především v případě, že je za tmavými kruhy pigment, než když jsou oči jen unavené. Plátek ukrojené brambory nechte působit 15 až 20 minut, pak tvář opláchněte vlažnou vodou.

Stejně dobře působí také zchlazené použité čajové sáčky. Výborně funguje heřmánek, ale i docela obyčejný černý čaj. Má navíc také lehce dezinfekční vlastnosti, takže může pomoci při různých zánětech a podráždění okolí oka. Čaj v sáčku můžete nechat na oko působit až čtvrt hodiny.

close info Profimedia zoom_in Používání obkladů z okurek je příjemnější, než byste mysleli.

S aloe buďte opatrní, růžovou vodou nešetřete

Máte-li doma rostlinu aloe vera nebo její gel, můžete jím okolí očí také potřít. Pokud nemáte zkušenosti s používáním gelu z čerstvé rostliny, dejte si velký pozor na latex, který vytéká ze slupky listu. Ten naopak kůži dráždí. Bezpečný bývá gel ze zmrazeného listu, proto se doporučuje jeden zmrazit pro strýčka Příhodu.

V jižních zemích a orientu je také běžně k dostání růžová voda, a to nejen v samoobsluhách, protože je použitelná jako ingredience při přípravě jídla a nápojů, ale také v lékárně nebo drogerii, jelikož se používá i při péči o pleť. Růžová voda obsahuje vitamin A a C. Má se za to, že podporují tvorbu kolagenu a jsou proto považované za omlazující, navíc aplikace napomáhá projasnění a zesvětlení pigmentových skvrn. Růžová voda pomůže i k vyhlazení jemných vrásek v citlivé oblasti okolo očí.

Poslední a neméně důležitou metodou jak si pomoci je studený obklad. Doktor Chua v příspěvku ukazuje, jak jednoduše stačí vychladit lžíce a přiložit je následně na oblast pod očima. Je to způsob jednoduchý, poměrně příjemný a nic vás nestojí, lépe však funguje na otoky než na tmavé kruhy.

