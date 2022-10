Koupele nohou proti migréně? Tyhle jsou známe po staletí a skvěle fungují

Bolest hlavy je velmi častým zdravotním problémem, který vás může značně omezovat při běžném fungování každodenního života. Jak se účinně zbavit migrény, aniž byste vzali do ruky prášky z lékárny?

Migrénu není radno podceňovat. Jde o pulzující bolest hlavy, která může trvat několik hodin nebo dokonce dnů. V té době můžete být přecitlivělí na hluk a světlo, máte pocity na zvracení a někdy dochází i k otoku víček. Může za tím být špatný pitný režim, vydýchaný vzduch, vysoké hodnoty ozonu, poruchy krevního oběhu, stres, nespavost a mnoho dalšího.

Horká a studená voda

Na bolest hlavy je osvědčená wellness technika, a to pomocí vody. Dokáže vám ulevit od psychického i fyzického napětí, čímž si dopřejete odpočinek. Namáčení nohou střídavě do horké a studené vody zajistí přesun krve z hlavy do spodních končetin.

Odvar z rozmarýnu

Bylinky vám v boji proti migréně také pomůžou. Zalijte hrst rozmarýnu litrem vroucí vody a ponechte 30 minut louhovat. Připravený odvar z rozmarýnu vlijte do teplé vody. Ponořte do ní nohy po kotníky a relaxujte deset minut. Po uplynulé době ponořte nohy do ledové vody. Tento postup několikrát opakujte.

Rozmarýn vám pomůže zklidnit bolest hlavy. Zdroj: Shutterstock

Octová koupel nohou

Nalijte do lavoru vodu o teplotě 37 °C, do které přidejte dvě deci jablečného octa. Ponořte do vody nohy a nechte je tam 10 minut. Následně nohy usušte a relaxujte alespoň 30 minut.

Ruce do studené vody

Pokud se migrény potřebujete zbavit co nejdříve, zkuste studenou koupel rukou. Vložte je do ledové vody, kde se pokuste vydržet co nejdéle. Po celou dobu koupele zatínejte a uvolňujte pěsti. Chlad vám zúží roztažené cévy.

Vložte ruce do ledové vody, kde se pokuste vydržet co nejdéle. Zdroj: Shutterstock

Celotělová terapie

Dalším způsobem, jak na migrénu, je odvar z prosa. Vařte kilo slámy nebo zrna prosa po dobu půl hodiny. Odvar vlijte do vany, ve které se koupejte 15 minut. Po koupeli se neutírejte, ale pouze se zabalte do prostěradla a dalších 30 minut v klidu relaxujte v teple.

Obklady hlavy zvýší účinky

Během hřejivé koupele nohou si můžete dát na hlavu studený, ale i teplý obklad. V případě studeného obkladu vám bude na tělo působit opačně než horká lázeň. Zúží vám krevní kapiláry a sníží krevní průtok, což bude mít za následek uvolnění bolesti hlavy. Teplý obklad má rovněž uvolňující působení, a proto je jen na vás, který z nich si vyberete. Kus látky namočte ve studené nebo teplé vodě a přiložte na čelo, tváře či zátylek. Pro silnější efekt nakapejte do vody levanduli, meduňku nebo majoránku.

