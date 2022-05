5 tipů, jak odehnat všechny viry a nachlazení

Rýma. Bolest v krku. Kašel. To nejsou jen (pod)zimní záležitosti. Mohou vás přepadnout i teď, když je hezky a teplo. Co můžete udělat proto, abyste se tomu vyhnuli a byli celé léto zdraví?

Nejdříve je důležité zmínit, že nemusí jít hned o onemocnění. Ve hře jsou totiž ještě alergie, které vás mohou trochu zmást. Rozdíl mezi alergií a nachlazením je ale v tom, že alergie vás obtěžuje jednou (či dvěma) konkrétními symptomy – například rýmou, slzením či svěděním očí. Zato při nachlazení vás „bolí celý člověk“. Jste unavení, kašlete, máte rýmu, teplotu a škrábe vás v krku… Cesta z tohoto pekla vede přes doktora, léky a pobyt v posteli. Nicméně my vám poradíme co dělat, abyste se letošní jaro a léto nemocem vyhnuli.

Dejte pozor na teplotní extrémy

Letní měsíce jsou horké. Proto není divu, že zatoužíte se někde zchladit. Co takhle studená sprcha na zahradě? Rychlý přesun z rozpálené ulice do klimatizované kanceláře? Nebo úprk do stínu? Zní to jako dobrý plán, ale podle odborníků tím jen riskujete zdraví. Jak to?

Vlivem horka totiž slábne sliznice, která funguje jako štít proti virům a bakteriím. Stejně na tom je i obranyschopnost vašeho organismu, který má co dělat, aby ustál teplotní šoky a nedostatek tekutin. Proto si uvědomte, že největší ochrankou pro sebe jste vy sami. Noste pokrývku hlavy a nevystavujte se přímému slunci. A než skočíte do bazénu, dejte si chvíli „aklimatizační“ pauzu.

Nevystavujte tělo zbytečným teplotním šokům. Zdroj: Profimedia

Doplňte zinek a hořčík

Tyhle dva minerály snižují riziko zánětu dolních cest dýchacích a celkového nachlazení. Proto neváhejte a dopřejte si je ve stravě. Zinek a hořčík najdete třeba v dýňových semínkách, kakau, celozrnném pečivu, mase, rybách, luštěninách, mléčných výrobcích, datlích, banánech, sušených meruňkách, špenátu či artyčoku.

Banán obsahuje hořčík, který zvyšuje odolnost proti infekcím. Zdroj: Profimedia

Pijte bylinkové čaje

Odolnost vůči nemocem vám také zajistí dobře fungující trávicí systém. Proto se snažte odbourat pocity „těžkého břicha“ pomocí nápojů. Skvělý na trávení je třeba fenyklový, pampeliškový, mátový, zázvorový nebo klasický černý čaj (druhu Earl Grey). Zkusit můžete i teplý nálev ze sušeného ovoce, například rozinek, meruněk, fíků či jablečných křížal.

Fenyklový čaj podpoří trávení. Zdroj: Profimedia

Mlsejte med

Tahle včelí mana má spoustu zdravotních bonusů. Jednak uklidňuje nervy, tlumí stres a v kominaci s trochou skořice funguje jako úžasný lék proti infekcím a nachlazení. Navíc obsahuje antioxidanty, které zvyšují tvorbu probiotických bakterií ve střevech. Vaše tělo tak bude odolnější vůči toxinům a látkám, které ho narušují. Med si můžete dopřát jen tak samotný, na chlebu, v nápojích či zákuscích.

Med uklidňuje nervy, tlumí stres a v kombinaci s trochou skořice funguje jako úžasný lék proti nachlazení. Zdroj: Profimedia

Dbejte na hygienu úst

Ano, v ústech všechno začíná. Tam se množí bakterie, které se pak do těla dostávají společně s potravou. Abyste snížili jejich počet, omezte sladkosti a slazené nápoje. Každé ráno si nalačno udělejte výplach olivovým olejem. Jak na to? Vložte do úst jednu polévkovou lžící olivového oleje a nechte ji 20 minut převalovat po jazyku. Naklánějte hlavu ze strany na stranu a snažte se, aby se olej dostal i pod jazyk i kolem dásní. Nakonec olej vyplivněte a ústa vypláchněte vlažnou vodou. Stejný postup opakujte každý den. Nečistoty na jazyku odstraňte škrabkou či malou lžičkou.

Každé ráno si nalačno udělejte výplach olivovým olejem. Zdroj: Profimedia

Zdroje: www.primanapady.cz,www.svetzeny.cz