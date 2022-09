Smrtící past na octomilky: Geniální trik s PET lahví a potravinářskou fólií

Octomilky jsou malé, ale dokážou vám pořádně otrávit život. Jak se těchto nepříjemných všudypřítomných mušek zbavit?

Octomilka, lidově řečená muška banánová (ale také ovocná či vinná) je opravdu drobek. Měří sotva 2 milimetry, ale má velký apetýt. Terčem jejího zájmu jsou všechny možné pochutiny u vás v kuchyni. Nejvíce ji ale láká shnilé nebo přezrálé ovoce, jehož kvasinkami se živí. Bez povšimnutí nenechá ani zbytky nápojů ve sklenicích nebo na dně lahve. Příroda měla co se týče octomilek docela velký smysl pro humor, protože vytvořila až 200 druhů těchto otravných mušek.

Stará dobrá prevence

Mezi nejznámější druh octomilky patří octomilka obecná (latinsky Drosophila melanogaster), která – a teď dávejte pozor – se ve 20. století používala při výzkumu genetiky! Pokud vás to utěší, tak octomilky jsou na celém světě. Jejich druhový výskyt závisí na biotypu té dané lokality. Přestože octomilka člověku nic nedělá, většině z nás i tak dokáže „pít krev“. Odborníci proto doporučují sázet na prevenci. Co můžete tedy dělat? Předně zakoupené ovoce a zeleninu vždycky omývejte v octové vodě. Jedině tak totiž zlikvidujete skryté larvy octomilek. Zároveň se snažte udržovat pořádek v kuchyni a nikde nenechávejte po sobě zbytky jídel.

Řešení, které funguje

Jenže co dělat, když už octomilka ve vaší kuchyni úřaduje? Nejlépe je pochytáte pomocí chytrých pastí. Zkuste třeba tuto: Do hrnku nalijte 1 centimetr jablečného octa. Přes hrnek natáhněte svačinovou folii a zafixujte ji gumičkou. Do napnutého povrchu folie napíchejte vidličkou několik miniaturních otvorů. A pak už jen past umístěte na venkovní stůl nebo kuchyňskou linku a čekejte, až se „malí návštěvníci“ objeví.

Past ze PETky

Výhodou téhle druhé pasti je, že nebudete špinit nádobí a využijete prázdnou PETku, kterou byste normálně vyhodili. Jak na to: Horní část plastové lahve sestřihněte nůžkami tak, aby z ní vznikl „trychtýř“. Z druhé poloviny lahve ještě odstřihněte 1,5 centimetru široký pruh, který pak odstřihněte napůl a pomocí ukazováčku a izolepy z něj vyrobte miniaturní trychtýřek. Do spodní části lahve nalijte červené víno nebo ocet. Přiklopte ji trychtýřem, který jste si vyrobili z horní části lahve. Do jejího hrdla vložte připravený malý trychtýřek, který otvor zúží a zabrání uloveným octomilkám v útěku. Pak už stačí dát smrtonosnou vábničku na exponované místo a nechat působit.

Co o octomilkách asi nevíte...

Octomilka má speciální poznávací znamení – červené oči!

Samečci octomilky mají nejdelší spermatické buňky na planetě Zemi. Spermie octomilky mají typický bičík, ale do samičích vaječníků se dostávají stočené. Není divu, že pak plodné samičky denně nakladou až 30 vajíček!

Muška je vyhledávanou potravou dravého hmyzu a zvířat, jako jsou mravenci, žáby, ryby nebo ještěrky.

