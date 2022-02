Jak se zbavit oparu přes noc: Naše babičky používaly trik s jablečným octem

Jistá část obyvatelstva trpí na opary celý život a vždy se jim opar objeví v tu nejnevhodnější chvíli! Dá se opar potlačit již v počátku přírodní cestou? Zkuste triky a tipy lékařů i našich babiček.

Opar je virového původu

Za oparem se skrývá virus herpes simplex, který se objevuje nejčastěji na ústech – druh HSV1. Druhý existující druh – HSV2 se přenáší sexuální cestou nebo z matky na dítě při porodu. Slovo „herpes“ je odvozeno z řečtiny, kde znamená „plížit se“, což je vcelku příhodné. Pokud se virus dostane do těla, už vás velice pravděpodobně bude obtěžovat celý život. Jen bude číhat na tu nejnevhodnější situaci, aby se projevil nepěknými bolestivými puchýřky. My si dnes posvítíme na opar rodu HSV1, takže na ten, který se nejčastěji vytváří na ústech.

Opar se objeví zejména po stresu, pokud jste oslabení nebo při únavě. Pokud jste se vždycky smáli názoru, že se opar objeví po leknutí, i to je pravda!

Opar rtu způsobuje virus Herpes simplex typu I. Zdroj: Cherries / Shutterstock.com

Inkubační doba (období mezi proniknutím infekčního původce do organismu a projevem prvních příznaků) je přibližně 2 – 6 dní. Většinou se začínající opar přihlásí podivným svěděním rtu, následují puchýřky, které se objeví klidně již druhý den. Puchýřky začnou po několika dnech praskat a vytvoří se stroupky. Celý proces trvá okolo 10 dnů.

Ruce pryč!

Lehce se říká, těžko se koná. Svědění svádí k jemné masáži rtu, abyste se dočkali alespoň nějaké úlevy, ale nevyplácí se to. Do oparu si můžete snadno zavést druhotnou bakteriální infekci, to pak léčba trvá daleko déle než zmiňovaných 10 dnů. Ještě ke všemu jsou opary vysoce nakažlivé!

Jablečný ocet

Jablečný ocet je velkým pomocníkem nejen v domácnosti, ale i co se týká zdraví. Má antibakteriální a antivirové účinky, proto je vhodné ho využít právě i na opar. Nezapomeňte jen ocet naředit, jinak budete trpět, protože by vám podráždil kůži. Nanášejte zředěný ocet 2x denně.

Podobné účinky má i tea tree olej, takže ho můžete vyzkoušet namísto jablečného octa.

Nezapomeňte si před aplikací ocet naředit! Zdroj: Sea Wave / Shutterstock

Ušní maz

Zní to trochu nechutně a možná jste se s touto radou již setkali. Pokud to psychicky (i fyzicky) zvládnete, rozhodně to stojí za vyzkoušení, protože lidé s tím mají velice dobré zkušenosti.

Další rady

Ten, kdo na opary trpí, zkouší vše možné, aby se mu ulevilo. Ne všem ale pomůže jedna rada. Proto vám napíšeme několik dalších tipů (myslete však na to, že na vše může být alergie, pokud nemáte s nějakou bylinkou zkušenost, vyzkoušejte ji nejprve na jiné části těla):

jelení lůj s placentou

aloe vera – potírání oparu čerstvě uříznutým listem

mast s konopím

propolis

tlustice – tuto pokojovku má hodně lidí doma a o jejích účincích nemají ani tušení. Chladí a stahuje.

Tlustice pomůže s opary. Řekli byste to do ní? Zdroj: Andrey_Nikitin / Shutterstock.com

rýmovník – i tato pokojová rostlina pomáhá zahnat opar. Utrhněte si list, polámejte ho a potírejte jím postižená místa.

tableta B-komplex – rozdrťte tabletku B-komplexu a naneste na opar přes noc

zubní pasta NE! – sice vám prokáže laskavost vysušením puchýřku a následným odpadnutím, ale stroupek se odloupne příliš brzo, kdy není opar pod ním zcela zahojený!

led – pokud pocítíte příznaky počínajícího oparu, v počátečním stádiu místo ledujte, opar se nemusí vůbec objevit.

Zdroje: www.prostreno.cz, www.idnes.cz, jakzdrave.cz