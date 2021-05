Trápí vás plíseň na nehtech? Takto s ní dokázaly zatočit naše babičky

Léto se pomalu blíží a vy se ho děsíte, protože se bojíte ukazovat své nehty na rukách i nohách? Pak nemusíte, plíseň je běžná záležitost a trpí jí téměř čtvrtina populace. Navíc není tak těžké se jí zbavit, už naše babičky věděly, jak na to. Tak se inspirujte radami, jak mít nehty do léta zase jako ze škatulky.

Jak se zbavit plísně rychle, bezpečně a bezbolestně? Jedná se o infekční problém, který je třeba co nejrychleji řešit, protože by se mohla rozlézat po vašem těle dál a navíc byste mohli nakazit třeba v bazénu či sauně i jiné lidi.

Že trpíte nehtovou mykózou, poznáte tak, že vás začnou nehty svědět a následně se vám začnou objevovat žluté skvrny na nehtových lůžkách. Nehty jsou navíc křehké, lámou se, třepí a nemají žádný lesk.

Samozřejmě vše můžete vyřešit návštěvou lékárny, kde vyzkoušíte nejrůznější mastičky či tinktury, kterými budete mazat postižené místo a čekat, zda zafungují. Pokud ale nejste příznivci chemie, raději vyzkoušejte babské rady, které na léčbu plísní fungují už po generace.

Utřený česnek se solí

Prvním trikem, jak se plísně zbavit, je potírání postiženého místo směsí rozmačkaného česneku s trochou soli nebo si dát nastrouhaný česnek na postižené místo, které zalepíte náplastí. Vydržte minimálně hodinu a několik dní po sobě opakujte. Plísně silice z česneku nesnáší, protože je zabíjejí.

Jablečný ocet

Velmi účinné je také máčení v horké vodě smíchané s jablečným octem. Ten lze také smíchat s citrónem nebo dokonce ústní vodou. Vydržet byste měli přibližně třičtvrtěhodinku a sami uvidíte, jaká kombinace vám bude vyhovovat nejlépe.

Nalakované nehty jsou krásné, ale představují zdravotní riziko Zdroj: Profimedia

Pečlivé vysušování

Mnoho lidí nedbá na dostatečnou hygienu, což je velká chyba. Nehty na rukou i nohou je velmi důležité pořádné mýt a hlavně je následně kvalitně vysušit. Vlhké prostředí je totiž rájem pro vznik plísní. U plísně na nohou také nezapomeňte nosit prodyšné boty a dezinfikovat si nohy po koupání v bazénech nebo po návštěvách sauny.

Lichořeřišnice

Záněty nehtů většinou upozorňují na další problémy, především pak infekčního původu. Často jsou také spojené se špatnou prací močového měchýře. V těchto případech pomáhá tinktura z lichořeřišnice. Tu je nutné pravidelně užívat několik měsíců, aby se vaše tělo pročistilo. Záněty se rády vrací, proto si můžete být jisti, že tuto kúru budete muset nejspíš za čas opět zopakovat.

Odvar ze slézu

Při zánětech lůžek je ideální si připravovat koupele ze slézu. Ten povařte čtyři minuty a nechte pak deset minut louhovat. Po této koupeli si postižené místo namažte měsíčkovou mastí.

Olejové obklady

Připravte si pět lžic klasického oleje. Je jedno, jestli řepného nebo slunečnicového. Do něj přidejte lžíci jmelí bílého a nechte povařit. Čtvrt hodinky louhujte, pak do směsi namočte nehty a vmasírujte olej do nehtových lůžek.

Domácí výživný olej na nehty Zdroj: Robert Przybysz / Shutterstock.com

Šťáva z cibule

Pokud se vám nehty třepí a lámou, skvělým pomocníkem je čerstvá šťáva z cibule. Tou si nehty potírejte. Uvidíte, že za pár týdnů budou zase ve formě a nepříjemnou vůni z cibule prostě nějak přetrpíte. Poslouží i koupání ve vodě s hypermanganem.

Zdroj: www.styl.instory.cz, www.aazdravi.cz, www.mojezdravi.cz