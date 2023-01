Vykoupejte si nohy v ústní vodě a uvidíte, co se stane. Budete to dělat pořád!

Ústní voda se nemusí použít pouze pro to, pro co byla původně stvořena. Zkuste ji využít při problému s plísní na nohou nebo na otlačené tvrdé paty! Neprohloupíte, naopak!

Ústní vodu má v koupelně ve skříňce valná většina obyvatel. Jednoduše jsme si na ni zvykli, protože po výplachu touto kapalinou máme v ústech jako v čistém lese a nemusíme se obávat na někoho promluvit zblízka či dát někomu pusu. Ústní voda ale nemusí zákonitě pomoci jen voňavému dechu a dezinfekci dutiny ústní. Jestliže vás trápí kožní problémy na nohou, zkuste její sílu i tam.

Trpíte na popraskané paty? Pomůže lázeň! Zdroj: ARVD73 / Shutterstock

Ztvrdlé paty

Suché otlačené paty s nánosem ztvrdlé kůže trápí mnoho z nás. Někdo chodí pravidelně na pedikúru, někdo se o paty stará doma, ale jsou i tací, co na ně jaksi kašlou. Nohy byste si ale měli naopak hýčkat a pečovat o ně, přece jen vás nosí celý život.

Plíseň

Plísňová infekce postihuje hodně lidí. Celodenní pobíhání v uzavřené botě a plíseň je na světě raz dva. Většinou se objeví v meziprstí, nejčastěji nejprve mezi malíčkem a prsteníčkem, poté se rozšiřuje dál na nehty i na chodidlo. Ale plísní je celá řada, tato patří mezi nejobvyklejší. Následující koupel vám pomůže i s tímto nepříjemným onemocněním, protože má dezinfekční účinky. Jestliže máte plíseň na nehtech, zkuste nakapat ústní vodu přímo na nehet, pod nehet, do okolí nehtu a nechte působit 30 minut.

Jak na zázračnou koupel

Na názorné video ve slovenštině se můžete podívat zde:

K přípravě blahodárné koupele nohou budete potřebovat ústní vodu, ocet a vodu. Do vhodné nádoby, kam se vám vejdou nohy, vlijte jeden hrnek ústní vody, jeden hrnek octa a dva hrnky teplé vody. Jestliže vám to na ponoření nohou stačit nebude, můžete objem samozřejmě zdvojnásobit. Pak už jen naložte nohy do lázně zhruba na půl hodinky. Po vyndání nohou si je osprchujte čistou vodou a vrhněte se na ztvrdlá místa (nyní už změkčená) pemzou. Co se týká pemzy, rady ohledně výběru budou v následujícím odstavci. Po odstranění nadbytečné kůže nohy důkladně osušte a dodejte jim hydrataci v podobě krému. Nemusíte se bát nanést větší vrstvu, nohy většinou krém pohltí jako nic.

Výběr pemzy

V obchodě lze sehnat nejrůznější tvary, velikosti a barvy. Pemza je vyvřelá hornina, má porézní strukturu, někdy jsou „očka“ v pemze malá, jindy větší. Přírodní pemza má výraznou pórovitost, což někomu vyhovovat zrovna nemusí a sáhne raději po umělé pemze. Přírodní pemza má výhodu v obsahu minerálních látek, které se o vaši pokožku v průběhu používání starají.

Mně osobně vyhovuje spíše umělá černá malá kostka za pár korun, která je na počátku hodně ostrá, na to pozor. Skvěle odstraňuje tvrdší kůži na chodidlech a nemusím se s ní namáhat jako při používání přírodní pemzy. Ale výběr je na vás, vyzkoušejte a uvidíte sami, jaká pemza bude ta vaše pravá.

