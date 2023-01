Plíseň nehtů: Toto si přidávaly naše babičky do lavoru na nohy

Patříte mezi ty, které občas trápí plísně nehtů na nohách? Nejde o nic příjemného, a tak byste proti nim měli co nejdříve zakročit, aby se nemohly dál rozšiřovat. Jak se jich zbavit? Zkuste to podle ověřených rad našich babiček.

Léčba plisně nehtů musí být důsledná

Jedná se o několik druhů plísňových onemocnění nehtů, které jsou způsobeny určitými druhy hub, plísní a kvasinek. Nejčastěji bývají postiženy nehty u prstů na nohou, a to především palec nebo malíček. Plísněmi nehtů trpí asi 10 % populace a z větší části postihuje muže. Léčba by měla být vždy důsledná, protože se plísně rády objevují opětovně. Projevují se zbytněním nehtu, změnou jeho barvy a postupným lámáním či drolením. Vyzkoušejte léčebné metody, které jsou prověřené léty a často jsou doporučovány i vědci.

Jak si vyrobit domácí mast proti plísni nehtů, se podívejte ve videu:

Babičky nedaly dopustit na sůl a ocet

Nalijte do lavoru teplou vodu a přidejte do ní ¾ hrnku mořské soli, která vám navodí pocit relaxu. Následně do lázně přilijte 1 hrnek jablečného octa, který má silné antibakteriální účinky. Perfektně funguje na mykózy a značně uleví od bolestí křečových žil. Ocet také pomůže rychleji odvádět toxiny z těla. Do léčebné lázně pak ponořte chodidla alespoň na dobu 30 minut.

Díky této lázni se zbavíte nejen mnohých choroboplodných zárodků, ale i únavy nohou, otoků a nepříjemného pocení i možného zápachu chodidel. A jako bonus vám změkne tvrdá pokožka na patách. Po ozdravné koupeli nohy neotírejte, nechte je volně oschnout a na závěr je potřete krémem.

Dokonale funguje i česnek utřený se solí

Účinnost česneku proti plísním potvrzují i vědecké studie. Očistěte si dva stroužky česneku a prolisujte je. Následně je důkladně utřete se solí a aplikujte na postižené místo, které přelepte sterilní náplastí. Nechte minimálně hodinu působit a tuto kůru 1 až 2 krát denně opakujte do té doby, dokud plíseň zcela nezmizí.

Skvělým pomocníkem je cibule

Proti plísním lze využít i sílu šťávy z cibule, která navíc pomáhá i proti lámavosti. Několikrát za den nehty potírejte a ošetřujte jako v předchozím případě s česnekem.

Dopřejte si bylinné koupele

Na plísně nehtů také výborně fungují některé bylinky. Prvenství hraje určitě lichořeřišnice, kterou si můžete přidat do lázně, anebo si pořídit tinkturu, kterou budete nehty pravidelně potírat. Užívat ji můžete i vnitřně, a to po dobu dvouměsíční kúry. Stejně tak pomůže i rozmarýn, sléz, tymián, oregano, kurkuma, dobromysl, šalvěj či březová a dubová kůra.

Na plísně fungují i bylinné koupele, nejlepší je lichořeřišnice.

Na plíseň platí i jód

V případě, že vás trápí plíseň, lze ji také pravidelně ošetřovat jódem, který si snadno pořídíte v každé lékárně. Zhruba půl hodiny po koupeli nohou naneste jód pomocí kapátka na postižené nehty, řádně ho vmasírujte a nechte zaschnout. Již po 4 až 5 aplikacích si jistě všimnete, že je plíseň na ústupu.

