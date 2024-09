Co s povislými víčky? Způsobů, jak vylepšit vzhled okolí očí je celá řada. Některé fungují jen krátce, jiné vyžadují váš dennodenní zájem a čas. Co všechno může pomoci redukovat či dokonce zcela vyřešit váš problém s povadající kůží víček?

Nechcete řešit povislá víčka chirurgickým zákrokem?

Oční víčka máme všichni nějaká, ale věkem zažínají mírně přes oko přepadat. Můžete to být nejen estetický ale i zdravotní problém, který však navíc způsobuje to, že vypadáme za o něco straší a nelepší se to. Co s tím? S povislými víčky vám mohou pomoci krémy, cvičení, ale také různé vychytávky.

Trápí vás povislá víčka? Než se vrhnete do náruče plastických lékařů anebo proškolených dam v kosmetických salonech, než začnete hledat čajové sáčky či víno, vyzkoušejte tyto cviky a masáže obličejové jógy. Představí je vám Marta Dřímal Ondráčková.

Zdroj: Youtube

Nepodceňujte dopady životního stylu

Co je příčinou povislých víček? Jde o ztrátu pružnosti a pevnosti pokožky, ale také poškození slunečními paprsky. Zhoršení mohou přinést také alergie a problémy s dutinami, které souvisí nejen se zánětlivými stavy v okolí oka, ale také otoky. Významně zhoršuje vzhled a stav pokožky také kouření. Vždy je nutné také zopakovat, že na stavu vaší pokožky a speciálně obličeje se podílí velkou měrou také spánek.

Existuje i celá řada toho, co pro svoji kůži či konkrétně oční víčka můžete udělat. Například je vhodné zajistit tělu dostatečnou hydrataci a vitamin E a C, které podporují v těle tvorbu kolagenu.

Vypichuje se také přínos resveratrolu, který si spojujeme především s červeným vínem, ale samozřejmě také čerstvými modrými hrozny či hroznovou šťávou, protože alkohol obecně nepřispívá vitálnějšímu vzhledu obličeje.

Červené víno však není zdaleka jediným zdrojem. Resveratrol je přítomen také v borůvkách, ostružinách a malinách, arašídech či pistáciích a také kakau čili hořké čokoládě s vysokým obsahem kakaa.

Jde o silný antioxidant s protizánětlivými účinky. Podporuje jak metabolismus, tak kardiovaskulární zdraví a zdá se, že by mohl mít i protirakovinné účinky na lidské tělo. Zatím je to jen domněnka, která čeká v odborných kruzích na potvrzení či opak. Rozhodně je však resveratrol považován z látku, která zpomaluje stárnutí.

Jak tváři i očním víčkům pomoci?

Cvičení rozhodně patří k efektivním způsobům, jak vylepšit vzhled nejen okolí očí, ale celého obličeje. Jednotlivé cviky najdete online a existují i kurzy obličejové jógy nebo gymnastiky. I když není procvičování náročné, nutné je najít si čas každý den, abyste za několik týdnů mohli pozorovat změny.

Příjemné je, že můžete procvičovat kdykoli během dne v pohodlí vašeho domova. Dosáhnete nejen zpevnění obličejových svalů, ale také částečnému vyhlazení kůže a vyrýsování kontur obličeje. Tvář působí nejen mladistvěji, ale také odpočatě a svěže.

Po cvičení, ale také k aplikaci krémů můžete používat také kameny gua-sha. Tyto jsou nejen krásným doplňkem vaší kosmetické taštičky, ale i nástrojem, který díky své pevnosti, ale hladkému povrchu dokáže svalstvo i kůži účinně masírovat.

Z kosmetických přípravků se doporučují především ty, které obsahují látky jako retinol či peptidy. Jde často o oční séra a krémy, které mohou viditelně zlepšit vzhled okolí očí včetně víček.

Dokonce ale také fungují například studené obklady očí, a tedy i oblíbené plátky okurek, které chladí a jsou velmi jemné a neagresivní. Protože fungují jen dočasně, doporučuje se jejich každodenní používání po dobu zhruba 15 až 20 minut.

Na otoky očí čili zmenšení pytlů a kruhů pod očima, ale také na vylepšení spadlého obočí je možné použít obklady ze studených čajových sáčků. Velmi dobře funguje černý čaj, ale i heřmánkový. Takové obklady jsou velmi příjemné a pokožku neiritují, zároveň však bojují s otokem.

Nutno dodat, že existuje také řada neinvazivních zákroků, které mohou být poměrně rychlé i účinné. Používá se jak radiofrekvenční, tak ultrazvuková terapie, takzvané plasmové pero, laserové ošetření či mikrojehličkování.

Zdroje: beautycollective.com.au, mewing.coach