Zbavte tělo přebytečné vody ve 3 snadných krocích. Kila půjdou dolů

Nejde vám hubnutí tak, jak byste si představovali a ručička na váze stojí delší dobu na jednom místě? Možná máte v těle víc vody, než je optimální. Poradíme vám postup, jak se přebytečné vody v těle nejlépe a nejefektivněji zbavit.

Přebytečná a zadržovaná voda v podkoží je potíž, kterou řeší zpravidla ženy. Často je spojována s komplikovaným snižováním hmotnosti, otoky a celulitidou. Pokud je nadbytek vody v těle dlouhodobý, může to ovlivnit nejen váš vzhled, ale také ohrozit zdraví srdce. Situaci však můžete změnit vlastním přičiněním, a to změnou životosprávy, správným výběrem potravin a také dostatkem pohybu.

Jaká močopudná zelenina je vhodná na odvodnění těla? Inspirujte se v následujícím videu:

Kde se bere nadbytečná voda

Bez vody nelze žít, to je velká pravda. Co se týká našeho organismu, voda ho dokáže léčit, ale když je jí více, než je žádoucí, může být i na obtíž. Příjem a výdej tekutin by měly být v těle vždy v rovnováze. V případě špatného životního stylu však často začne organismus zadržovat nadměrné množství vody. A jaké jsou nejčastější projevy, které vás na tuto nesrovnalost upozorní?

Kila vám nejdou dolů, přestože se hýbete a jíte zdravě? Zdroj: PRASAN MAKSAEN / Shutterstock.com

Pomalé hubnutí a nadměrné pocení

Kila vám nejdou dolů, přestože se hýbete a jíte zdravě? Sužuje vás i nadměrné pocení? Na vině může být zadržovaná voda ve vašem těle, která efektivní spalování značně komplikuje. Pokud vodu z těla dostanete ven, úbytky na váze budou konečně znatelné a nepříjemné pocení se sníží.

Otoky končetin

U některých jedinců se projevuje nadbytek vody v těla otoky, nejčastěji nohou. Někdy jde jen o pocit těžkých nohou bez viditelných změn, ovšem častokrát je otok tak velký, že si nejde obout nohy, či sundat prstýnek.

Celulitida

Dalším nepříjemným projevem tohoto stavu je i nevzhledná celulitida. Zpravidla se týká žen a je jedno, jestli jsou štíhlé nebo při těle. Příčinou je prostě nadbytek vody v těle! Pokud chcete mít pevné bříško, stehna i zadeček, udělejte vše pro to, aby se voda z těla co nejdříve vyloučila.

Držíte v podkoží až moc vody, což negativně ovlivňuje vaše srdce, zdraví i vzhled? Zkuste zapracovat na správné stravě, zařadit močopudnou zeleninu a zbavit se přebytečné vody v těle!

Dodržujte správný pitný režim

Přestože chcete bojovat s nadbytečným množstvím vody v těle, je důležité, abyste dostatečně pili. Pokud je tělo dehydratované, zadržuje v sobě vody nadbytek. Denně byste tedy měli vypít minimálně 1,5 litru vody či neslazených nápojů. Zcela určitě se vyhněte přeslazeným limonádám, džusům a také alkoholu.

Dbejte na kvalitní stravu

Správně složený jídelníček ovlivňuje nejen naše celkové zdraví, ale i to, jak se cítíte. Zaměřte se hlavně na pestrou a výživnou stravu. Pravidelně zařazujte bílkoviny, zdravé tuky a komplexní sacharidy s vlákninou. Vyhýbejte se přesoleným a příliš kořeněným jídlům a neholdujte ani smaženým pokrmům a fastfoodům. Stejně tak byste měli značně omezit jednoduché cukry a nejíst například sušenky, dezerty, dorty či další sladkosti.

Bylinky napomáhají odvodnění. Zdroj: Profimedia

Zařaďte potraviny na odvodnění

Tím, že zařadíte do svého jídelníčku potraviny, které jsou močopudné, pomůžete organismu k náležitému odvodnění. Jedná se například o ovoce s vysokým podílem vody, tedy vodní meloun, meruňky, rajčata, salátové okurky, salát, chřest, červená řepa, rukola či cuketa. Stejně tak je vhodná rýže natural a bylinkové čaje. Pomůže vám nejen kopřivový, ale i pampeliškový, zelený či přesličkový.

