Kdysi se říkalo, že se rýma roznáší líbáním nebo dokonce podáním ruky. Vědci ale zjistili, že největším šířitelem téhle choroby je rhinovirus, který dostanete do těla jednoduše – nosem nebo očima. Stačí, aby vedle vás v autobuse někdo kýchl a máte hned vystaráno. Kapénková infekce se totiž šíří rychlostí 200 kilometrů v hodině do vzdálenosti až 5 metrů. Pokud jste v dosahu, máte smůlu. Za dva tři dny už můžete čekat první příznaky rýmy.

Lékárna vs. příroda

Pokud stejně jako většina „rýmařů“ hledáte oporu v lékárnách, buďte opatrní. Nosní kapky a spreje vám sice pomáhají lépe dýchat, ale neměli byste je brát déle než týden! V opačném případě hrozí, že vám sliznice zduří a váš nos bude ucpanější než předtím! Proto i v případě léků platí staré známé. „Všeho s mírou“.

Spousta lékařů doporučuje brát kapky jen první tři dny a pak je nahradit přírodní alternativou, například mořskou vodou. Ta obsahuje spoustu minerálů a stopových prvků, které zmírňují záněty a udržují nosní sliznici v dobré kondici.

Bramborová kúra

Při rýmě můžete vyzkoušet i další „přírodní léky“ našich předků. Pokud máte chycené čelní dutiny, pak vsaďte na bramborovou kúru. Jak na to: Uvařte si středně velký brambor. Oloupejte ho, rozmačkejte na kaši.

Směs navrstvěte na šátek vyložený igelitem. Obklad zabalte a přiložte na postižené místo. Ideální je, když je brambora ještě horká a může dutiny hezky prohřát. Nechte ji působit 20 – 25 minut. Uleví se vám.

Na zastydlou rýmu podle Kneippa

Zastydlá rýma se od té klasické liší tím, že jde o zánět vedlejšího nosních dutin a nosohltanu. Pokud ji dostanete, pak projdete peklem věčně ucpaného nosu, jehož obsah není možné vysmrkat. Dýchání pusou, chrápání nebo pocit lehkého dušení není nic moc.

Proto naši předkové vymysleli dva přírodní způsoby, jak se tohoto neduhu zbavit. První z nich spočívá ve dvou kbelících, přičemž v jednom je studená a ve druhém horká voda. Vaším úkolem je namáčet ruce po lokty a dvě minuty do studené a pak na dvě minuty do horké lázně. Postup opakujte 5 - 10 krát. Pak se utřete, zabalte do deky a lehněte do postele. Stejně tak další dva dny. Uvidíte, že vám bude lépe!

Trik našich babiček

Nepříjemné onemocnění můžete vymýtit i pomocí tzv. žemlové kúry. Je to snadné a velmi účinné. Jak na to? Připravte si včerejší housky nebo rohlíky. Překrojte je na polovinu a ponořte do horkého mléka. Vzniklou hmotu dejte na kapesník vystlaný igelitem. Domácí obklad zaviňte tak, aby obsah nevypadl a přiložte na kořen nosu. Zkuste vydržet co nejdéle. Nos se pěkně nahřeje a uvolní!