Rýma a ucpaný nos v těchto chladných měsících řádí všude. Je skoro nemožné se těmto nepříjemnostem vyhnout. Ale pokud si do vývaru nastrouháte tuto ingredienci, můžete se jich zbavit.

Vývar je české kulinářské řešení na spoustu nepříjemných problémů. Bolest v krku, trápení s žaludkem, kocovina, ale i rýma a ucpaný nos. Je to zkrátka česká univerzální medicína. Vývar se ale nevaří jen, když je vám špatně. Patří do zásadních kulinářských specialit. Není vůbec těžký na přípravu a jeho chuť je silná a nezaměnitelná. Ale existuje jedna přísada, která vývar může ještě zdokonalit, a navíc se díky ní můžete zbavit rýmy a ucpaného nosu. Bohužel je tato ingredience velice často přehlížená. Nevíte, o jaký požitek jste se dosud ochuzovali.

Video recept na kuřecí polévku najdete na Youtube kanále Kuchyně Lidlu:

Tajná ingredience

Nejedná se o nic jiného než o šťávu z citronu či limetky. Těsně před dokončením vaření vývaru stačí přidat pár kapek šťávy z citronu nebo limetky. Tím zvýrazníte chuť vývaru a šťáva navíc dokáže vyvážit a zjemnit chutě všech komponentů. Vašemu vývaru tudíž dodá svěží nádech. Možná vás kombinace vývaru a citronové šťávy poněkud překvapila. Ale citronová šťáva je známá pro své vyvažující účinky a umí neutralizovat příliš velkou hořkost či slanost vašeho pokrmu. Takže vždy, když vám bude vývar připadat moc slaný, či hořký, pár kapek šťávy z citronu to spraví.

Vývar je skvělý, když máte rýmu a ucpaný nos. Než skončíte s jeho vařením, nakapejte do něj trochu šťávy z citronu či limetky.

Vývar a zdraví

Citron není přínosem pouze pro chuť vývaru, ale i zdravotním přínosem pro vás. V citronu je neskutečné množství vitamínů, především vitamínů B, A a C. Pokud vás trápí rýma a ucpaný nos, je důležité posílit vaši imunitu. Pokud tedy do již tak zdravého vývaru přidáte citron, všechny neduhy mrazivých dní budou ty tam. Zároveň do vývaru můžete přidat bylinky, které podporují imunitu a zdraví. Jednou z nich je například zázvor. Má sice hořkou chuť a možná vás po něm bude lehce pálit v krku, ale na oplátku vyžene z vašeho těla velké množství bacilů. Zároveň posiluje trávení a imunitní systém.

