Trápí vás skvrny na zubech? Pokud si budete každý den vyplachovat ústa tímto zázračným olejem, skvrny na zubech nadobro zmizí. Funguje to neskutečně, podívejte.

Skvrny na zubech jsou v podstatě tmavé zabarvení zubní skloviny. Za pigmentací zubů stojí většinou složky potravin a nápojů, které jsou bohaté na pigmenty. Proto zuby mohou být flekaté, nebo dokonce o několik odstínů žlutější. Dá se toho ale velice lehce zbavit. Když použijete tento olej, skvrny na zubech už vás trápit nebudou.

Youtube video o tajném receptu na bělení zubů najdete na kanále ONETV cz:

Zdroj: Youtube

Zázračný bělicí olej

Existuje více způsobů, jak odstranit ze zubů skvrny. Tyto cesty jsou všechny osvědčené, a hlavně jsou přírodní. Již nebudete muset používat speciální bělicí zubní pasty nebo gely. Ty sice z reklamy mohou působit velice efektivně a důvěryhodně, ale veliká většina z nich vám zuby stejně nevybělí, a vy jen utrácíte zbytečně peníze.

close info Profimedia zoom_in Kokosový olej nejen skvěle chutná, ale také dokáže perfektně odstranit skvrny z vašich zubů. Stačí každý den jen 15 minut.

Ale co vám pomůže, nemusíte za to utrácet peníze a je to naprosto přírodní řešení, je kokosový olej. Kokosový olej je pro bělení zubů velice populární a není divu. Má antibakteriální účinky proti mikroorganismům, které se vyskytují v ústech.

Také absorbuje nečistoty a plak, který na zubech zůstává po jídle. Dejte si 1-2 lžičky kokosového oleje do úst a na 15 minut, a poté vyplivněte a vypláchněte teplou vodou. Kokosový olej má tu výhodu, že skvěle chutná, takže vám nechá v ústech tropický a svěží nádech.

Hřebíček

Pokud nemáte rádi olej, je i další možnost, jak se zbavit skvrn na zubech. Již naši předkové používali hřebíček na bolest zubů. Pro vás je ale jeho hlavní výhodou to, že je schopen bojovat proti mikrobům v ústech a dokáže zastavit tvoření skvrn.

Stačí jej jen rozdrtit a smíchat s trochou olivového oleje. Tuto směs pak aplikujte na skvrny. Nechte jej působit 15-20 minut a poté si ústa vypláchněte. Pokud budete tuto metodu aplikovat každý den, po skvrnách na zubech nebude ani památky.

Zdroje: belici-pasky.com, www.pilulka.cz