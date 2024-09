Jestliže se potýkáte se striemi, nemusíte se obávat, že jste v tom sami. Jde o velmi rozšířený kosmetický problém, proto se mu věnují také odborníci, kteří se snaží přijít na způsob, jak se jich zbavit. Prozatím je ale odpověď spíše nejistá, ale určitou naději máme vždy. Podívejme se, jak na to.

Jak se vlastně mohou tato nevzhledná místa na pokožce objevit? Jednoduše řečeno jde o potrhaná elastická vlákna, která nezvládnou rychlý růst těla spojený s roztahováním kůže.

Typickým příkladem je těhotenství, po kterém mnoha ženám zůstávají strie na břiše, případně rychlé přibírání na váze například při omezeném pohybu po úrazu. I když se tělo později vrátí do původní podoby, strie si s sebou neseme i dál.

Kyselina hyaluronová nejen na obličej

Chcete-li vzhled pokožky přece jen vylepšit a nehodláte se smířit s faktem, že se vaše tělo zkrátka mění, je možné vyzkoušet některou z metod, které podle odborníků skutečně fungují. Kyselinu hyaluronovou zvláště ženy velmi dobře znají a používají ji hlavně na péči o pokožku obličeje.

Stejně tak je ale možné zkusit přípravky s jejím přídavkem pozastavit a zjemnit strie a počátečním stádiu. Když ale tento kosmetický problém necháte dojít do horšího stavu, budete se už muset obrátit na dermatologa.

Pomůže i chemický peelig

Lékař s velkou pravděpodobností vybere k ošetření striemi postižené pokožky chemický peeling. Jde o metodu, při které odborník aplikuje chemický roztok, který způsobí postupné odloučení svrchní vrstvy pokožky a stimuluje tak obnovu buněčných struktur. Po několika týdnech byste měli vidět novou pokožku s mnohem méně výrazným problémem.

Laser vyžaduje přípravu

Za lékařem můžete zajít také na laserovou terapii, o kterou se v domácích podmínkách nepostaráme. Jde o poněkud složitější zákrok, který vyžaduje přípravu a také dodržování některých pravidel po ošetření.

Obecně je možné konstatovat, že při laserové terapii intenzivní impulzy působí na postižené místo tak, že stimulují tvorbu kolagenu a elastinu, které potřebujeme pro regeneraci kožních vrstev. S ohledem na možnost jisté citlivosti ošetřovaných míst mohou lékaři před zákrokem aplikovat speciální krémy, které pomohou utlumit nepříjemné pocity.

close info shutterstock zoom_in Strie se objevují na břiše hlavně v těhotenství

Zkuste to i doma

Kdo by se chtěl pokusit skoncovat se striemi přece jen vlastními silami bez pomoci lékařů, může zkusit volně dostupné krémy na potlačení tohoto problému. Je dobré připomenout, že hlubších strií se patrně zcela nezbavíme už nikdy, ale můžeme udělat všechno pro to, aby byly co nejméně viditelné.

Krémy, gely, nebo dokonce speciální pleťové vody je třeba pečlivě a pravidelně vmasírovávat do pokožky a vydržet alespoň dva týdny, než zkontrolujete první výsledky.

Některé babské rady nefungují

Také jste slyšeli o spoustě domácích přípravků, které by měly zaručeně skoncovat se striemi? Tak na většinu z nich zase zapomeňte. Sádlem si sice promastíte pokožku, ale od strií si nepomůžete, stejně jako mandlovým olejem nebo kakaovým máslem. Tyto “přípravky” sice neuškodí, ale také nepomohou.

Retinoidy pomohou omladit pokožku

Raději použijte retinoidy, které jsou jedním z nejzaručenějších způsobů pro boj s touto kosmetickou vadou. Jde hlavně o krémy, jež podporují produkci kolagenu, zlepšují strukturu pokožky a celkově ji omlazují, čímž se do jisté míry snižuje viditelnost strií.

Pozor si na ně ale musejí dávat těhotné a kojící ženy, protože část těchto látek by mohla přejít do systému dítěte, což nechceme. Pro absolutní jistotu se v tomto případě před koupí krému raději poraďte s dermatologem.

Běh na dlouhou trať

Nebudeme si nalhávat, že bitva o krásnou pokožku je snadná. Při dostatku snahy, trpělivosti a pečlivosti jistě dojdete k vytouženému cíli a strie budou méně viditelné, i když ty, které se objevily, se už patrně nikdy tak docela neztratí.

