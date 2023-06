Nedaří se vám zbavit břišního tuku? Problém může být v těsném oblečení

Nedaří se vám zhubnout bříško? Pak pro vás máme pár tipů, jak se nastartovat, pár věcí změnit a pomalu a jistě se břišního tuku zbavit.

Říká se, že břicho jde dolů jako poslední. Setřást ho není jednoduché. Se stoupajícím věkem už nepomůže držet dietu nebo vynechat sladké. Tělo je mnohem unavenější a vykřesat z něj energii, kterou jste cítili ještě před pár lety, je skoro tak náročné jako rozdělat oheň křemenem. Ale nebojte se, nejste v tom sami. Žen a mužů, kteří bojují ve zralém věku s přebytečnými kilogramy, jsou tisíce. Podle odborníků je nejdříve potřeba odbourat deset zlozvyků, který váš proces hubnutí brzdí. Potom vše půjde jako po másle… O co konkrétně jde?

Na videu se dozvíte, jaké jsou nečastější chyby při hubnutí:

Spíte málo, nebo zbytečně moc...

Spánek je odpočinek, regenerace, ale i slast. Pokud si ho dopřáváte v malém množství, riskujete, že se probudíte unavení a budete se celý den dojídat. Ale nadbytek spánku také není zrovna ideální. Podle vědců způsobuje náchylnost k cukrovce, která je provázána s obezitou.

Naše doporučení: Spěte 7–8 hodin denně. Jděte spát kolem desáté a ráno vstaňte brzy. Podle odborníků je spánek před půlnocí zdravější a dodává člověku více vitality.

Málo i hodně spánku škodí. Zdroj: Profimedia

Vynecháváte snídani

Ať už nemáte chuť nebo jenom nestíháte, snídani byste neměli ignorovat. Snídaně snižuje hladinu stresového hormonu kortizolu v krvi. Zlepšíte si tak imunitu, krevní tlak, ale také snížíte riziko, že se přes den budete dojídat sladkostmi, které by měly utlumit vaši únavu, stres a nervozitu. Naše doporučení: Snídejte pravidelně. Pokud nemáte čas, dopřejte si alespoň misku ovesných müsli s jogurtem.

Kontrolujete mobil

Pohled na displej mobilu vyvolává zbytečný napětí a stres. Tenhle čas byste mohli raději investovat do snídaně nebo cvičení. Naše doporučení: Mobil kontrolujte až 30 minut po probuzení.

Nepoužíváte pravidelně váhu

Vědecké studie prokázaly, že lidé, kteří se pravidelně vážili, cítili větší motivaci na své figuře zapracovat, než ti, kteří na váhu nestoupli dlouhé měsíce. Nejlepší je vážit se ráno, hned poté, co si odskočíte na toaletu.

Naše doporučení: Važte se pravidelně. Pokud chodíte do posilovny, může se stát, že vaše hmotnost bude vyšší. Nepanikařte – svaly jsou těžší než tuk!

Jíte špatné sacharidy

Sacharidy jsou zdrojem energie. Při dietě byste měli jíst zdravé sacharidy, které se uvolňují postupně a zahání hlad. Zdravé sacharidy najdete například v mangu, ovesné kaši, celozrnné pšenici, řeckém jogurtu či borůvkách. Naše doporučení: Noste u sebe banán. Je dobrou formu svačinky. Dodá vám sacharidy i energii.

Ovesné vločky vás nasytí a dodají vám energii. Zdroj: Profimedia

Vyhýbáte se meditaci

Máte pocit, že váš den je jen honbou za výkony? Zažíváte stres a pocit, že věčně nestíháte? Pokud si na sebe neuděláte alespoň chvilku, brzy začnete být zahlceni pocity, myšlenkami, ale i stresem.

Naše doporučení: Zkuste každé ráno chvíli meditovat. Není to tak složité – stačí pár minut zhluboka dýchat a pozorovat tělo. Díky tomu se sníží i vaše hladina stresového hormonu kortizolu a vy se nebudete přejídat.

Zapomínáte na ranní strečink

Spát několik hodin v určité poloze může vyvolat pocit rozlámanosti a ztuhlých svalů. Když pak ráno vstanete, můžete si připadat unavení a rozlámaní. Naše doporučení: Dopřeje si každé ráno pár protahovacích cviků. Vaše tělo se krásně rozhýbe, prokrví a získá nový příval energie.

Zapomínáte si dát sklenku vody

Podle odborníků byste po probuzení měli vypít 250 ml vody. Tahle tekutina vás osvěží a zároveň „nakopne“ metabolismus. A to je při hubnutí přesně to, co potřebujete.

Naše doporučení: Pokud vám voda nechutná, dopřejte si ji s kapkou citronu.

Nosíte těsné oblečení

Upnuté oblečení může vypadat sexy, ale vašemu zdraví moc nepřidá. Například upnuté sukně, kalhoty s vysokým pasem nebo topy na tělo mohou bránit vaší bránici ve volném pohybu. A co se stane pak? Bránice je fyziologickým svěračem jícnu. Když tuhle práci neudělá, začne vás trápit pálení žáhy. Důsledkem může být zácpa nebo jiné trávicí obtíže. Naše doporučení: Vyberte si oblečení, které vašemu tělu umožní pohyb i normální fungování.

Kila navíc mohou souviset se špatným životním stylem. Zdroj: Profimedia

Nepouštíte do pokoje světlo

Spíte při zatemněných oknech? Pak je ráno nezapomeňte otevřít. Denní světlo vás nabije energií, dobrou náladou a usnadní vám vstávání.

Naše doporučení: Spěte při otevřeném okně. Čerstvý vzduch vaše tělo zregeneruje a bude lépe pracovat.

