Trápí vás nevzhledné špíčky a povolené svalstvo na zádech? Poradíme vám, jak se jich můžete účinně zbavit.

Většinou každý z nás bojuje s tukem, který se usazuje v oblasti břicha, hýždí a boků. Někomu však nedá spát nevzhledná tuková vrstva v oblasti zad. Nejedná se jen o estetický problém, v tomto případě může docházet i k nepříjemným bolestem zad. Proto byste měli začít pracovat nejen na úpravě jídelníčku, ale zároveň i na posílení náležitého svalstva. Nejde o nic tak těžkého, stačí si zacvičit pravidelně pár cviků, a hlavně mít trpělivost a vydržet!

Jak se zbavit podkožního tuku se podívejte v tomto YouTube videu na kanále TopTredingCZ:

Pohyb je základ

Nechte se inspirovat expertkou na fitness Petrou Genco. Na svém účtu platformy TikTok sdílí video se snadným cvičením, které vám pomůže zbavit se tuku na zádech, ale zároveň si jednoduchým způsobem budete rovnat záda. Jediné, co je potřeba, je odporová guma na cvičení, trocha času a dobrá nálada. Výhodou je, že nemusíte běžet nikam do tělocvičny, ale cviky lze provádět v klidu domova, ale klidně i ve chvilce volna v práci. Pokud však chcete dosáhnout rychlejších výsledků, k posilovacím zádovým cvikům přidejte i kardio cvičení, zaměřené na ostatní tělesné partie.

Odporové gumy jsou na cvičení skvělé.

První cvik

Postavte se do vzpřímeného postoje. Nohy budou ve stoji rozkročném, aby chodidla byla zhruba v prodloužení kyčlí. Pak chyťte do dlaní pevně odporovou gumu na cvičení, obě ruce nejprve předpažte a potom plynulým pohybem rozpažte. Následně opět pomalým pohybem ruce uveďte do předpažení. Budete muset překonat odpor gumy, proto se soustřeďte a hlídejte si stále nejen dobrý postoj, ale i pravidelné dýchání. Cvik provádějte vždy 15x ve třech sériích.

Druhý cvik

Druhé cvičení, které odbornice na fitness Petra Genko doporučuje, je také velmi jednoduché, ale zároveň značně užitečné. Základní postoj s rozkročením je stejný. V tomto případě však nebudete stát vzpřímeně, ale v lehkém pevném předklonu s rovnými zády. Gumu si umístěte pod chodidla a oba její konce uchopte opět pevně oběma rukama a vytahujte ji směrem nahoru tak, že budete zvedat lokty a spouštět je zpět. Pohyb by měl být opět plynulý. Vždy proveďte třikrát 15 opakování.

Kromě cvičení byste měli dbát také na správnou skladbu jídelníčku.

Je nutné omezit kalorie

Pokud se chcete zbavit tuku na zádech, co nejrychleji, měli byste kromě cvičení dbát také na správnou skladbu jídelníčku a jíst jen potřebné porce. Potvrzují to slova nutriční specialistky Moniky Bartolomějové ze Světa zdraví: „Pokud při hubnutí chcete ztratit jen tuk, pak vám nebude stačit jen omezit přijaté kalorie, ale musíte přidat i cvičení. Jinak ztratíte i poměrnou část svalů, což je i v tomto případě nežádoucí.”

