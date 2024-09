Zdráháte se nosit šaty na ramínka, tílka a topy na špagetky, protože se vám nelíbí vaše ramena a oblast podpaží? Zkuste je posilovat a cvičením tvarovat. Tuku se můžete zbavit v podpaží stejně jako jinde na těle.

Jak zeštíhlet ramena a podpaží?

Mít figuru jako vysoustruženou by chtěl každý, ale většina mužů nemá tělo desetibojaře a málokterá dáma vypadá jako cvičitelka aerobiku. Ani sportovci nemají všechny špíčky vyběhané a bříška jako pekáč buchet. Také velmi štíhlí lidé mají problematická místa, stejně jako plnoštíhlí nejsou oplácaní všude stejně.

Chcete-li zacílit přímo na podpaží a oblast ramene, nemusíte do posilovny nebo na plavecký stadion. Tuto část těla můžete zbavit tuku i v pohodlí obyváku, ale samozřejmě to bude chtít trochu víc než jen koukání na video.

Právě cvičitelka Mizi pro vás připravila tento hezky zpracovaný příspěvek, který najdete na jejím YouTube kanálu. V tomto díle se soustředí právě na tuk v podpaží.

Zdroj: Youtube

Cvičte podpaží s Mizi nebo zkuste prkno

Jak jste si mohli všimnout, cvičení s Mizi nepatří k extra náročným. Jistě ale po deseti minutách cvičení bude všem zúčastněným jasné, že ač není třeba pomůcek, zátěž je to značná. Kdyby nebyla, těžko byste mohli dosáhnout požadovaných výsledků.

Druhý den budete patrně pociťovat i určitý diskomfort spojený s tréninkem a vězte, že když bolavé svalstvo, o kterém jste doposud nevěděli, že jej máte, protáhnete opět další 10minutovou sérií cviků, bolest překonáte a ta také brzy přejde.

Podobné je to také například u poměrně jednotvárného cviku, který též napomáhá zeštíhlení a zesílení v oblasti podpaží. Jde o plank čili prkno. Cvičí se na zemi, na podložce, aby vám neklouzaly nohy a ruce. Při prknu se podlahy dotýkáte jen prsty nohou a lokty, případně dlaněmi. Tělo je natažené do roviny a v této pozici se snažíte vytrvat co nejdéle.

Samozřejmě existují také celé sady náročnějších cviků s činkami, které můžete doma cvičit. Ty na obrázku patří do intenzivního tréninku HIIT, který je sice velmi účinným způsobem, jak tělo tvarovat, nicméně jde o cviky obtížné a vyčerpávající, i když se jim budete věnovat také pouze 20 minut.

Cvičit celé tělo můžete i v sedě nebo u stěny

Výhodou cvičení s Mizi je rozhodně také to, že zapojit se může každý. Nemusíte stát, ale můžete například také jen sedět, což je výhodné především pro starší nebo hůře pohyblivé osoby.

Pokud by vás zajímala taková cvičení, vězte, že internet je plný tréninkových sestav, při kterých se nejen sedí, ale také leží či využívá opory o zeď. Aby byl trénink účinný, musí být samozřejmě náročný, nicméně osoby s horší hybností rozhodně ocení možnost cvičit bez hopsání a klikování. Někdy jsou tyto cviky nazývané podle pomůcek čili cvičení na židli nebo pilates u stěny. Jindy je najdete jako cviky vhodné do kanceláře nebo pro seniory.

Mizi nabízí také různé cvičební sestavy na zeštíhlení bříška, zad nebo tréninky pro celé tělo bez skákání, kliků nebo výpadů, které namáhají kolena.

Zdroje: indianexpress.com, self.com