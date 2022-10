Jak se zbavit únavy během chvilky. Triky starých čínských mistrů

Tradiční čínská medicína lidem pomáhá již několik tisíciletí a i skeptik musí uznat, že na ní něco bude. Jak se podle prastarých rad zbavit únavy během chvilky? Zkuste pár triků a můžete posoudit sami.

Mnoho lidí se v dnešní době uchyluje k alternativní medicíně, do které u nás na západě čínská medicína spadá. Dokáže léčit nejrůznější zdravotní problémy a jak je známo – účinně.

Tradiční čínská medicína

Tato medicína se zabývá především prevencí, což má svou logiku. Chce člověka naučit, že má o své tělo a zdraví pečovat celý život.

Tradiční čínská medicína (TČM) se může považovat za medicínu celostní, protože se zabývá člověkem jako celkem. To znamená, že se nesoustředí pouze na organismus, ale i na další důležité faktory, což je například i prostředí, ve kterém dotyčný žije.

Na povídání a cviky pana Petra Nováka o tom, jak se zbavit únavy, se můžete podívat v tomto videu:

TČM má výhodu v tom, že za ta léta získala velice dobrou schopnost diagnostiky, což není ale rozhodně jediné obrovské plus. TČM totiž určí to, co daného člověka trápí a poskytne mu řešení ohledně takové terapie, která se zaměří na příčinu onemocnění, nejen na příznaky. Vše vychází z učení o principech Yin a Yang. TČM využívá fytoterapii, akupunkturu, akupresuru, zdravý životní styl či masáže.

Po promnutí uší by nám mělo být lépe a únava ustoupí. Zdroj: Shutterstock

Co způsobuje únavu

Známe jí všichni. Když nás dohoní, nechce se nám ani do oblíbených činností a musíme se hodně snažit, abychom se do nějaké akce vybičovali. TČM nám sděluje, že za únavu může několik faktorů.

Jedním z faktorů je odpočinek. Všechno, co děláme, by mělo být vyrovnáno jako na miskách vah. Jestliže budete mít celý den pochůzky v práci, do toho si odskočíte k zubaři (a už jen to slovo ve vás vzbuzuje stres) a navečer si zajdete do bazénu na svůj „kilometr“, vyvážený poměr akce – odpočinek to rozhodně není.

Jídlo je dalším zásadním faktorem, dodává tělu energii. Jezte vyváženě a pořizujte si kvalitní potraviny, pokud to jen trochu jde.

Co taktéž ovlivňuje naši únavu, je prostředí, ve kterém žijeme. S tím samozřejmě souvisí i kvalita ovzduší.

Psychická stránka je pro člověka velice důležitá. Bez dobrého psychického rozpoložení jde vše ztuha. Nemusí se jednat pouze o práci, ale i o koníčky, do kterých se vám ve špatném psychickém stavu dvakrát nechce. Psychicky unavení můžete být i z práce, která vás nenaplňuje, vyčerpává a nebaví vás. Výplatu dostanete, to ano, ale co se poohlédnout po nějaké jiné pozici?

Proti únavě by měla pomoci i masáž ledvin. Zdroj: Shutterstock

Jak se rychle z únavy vzpamatovat?

TČM říká, že pokud se cítíte unavení, hledejte zakopaného psa ve svých ledvinách. Ty jsou nejspíš oslabené a dávají vám to tímto způsobem najevo. Jestliže chcete posílit tento důležitý orgán, můžete využít fytoterapii spolu se cvičením, dokonce jsou účinné i samomasážní techniky.

Masáž uší – po promnutí uší by vám mělo být lépe. Můžete uši i vytahat, nezapomeňte na lalůčky. Dále si přiložte ruce na uši a svými dlaněmi je zacpěte. Po chvilce je hbitě odstraňte – uslyšíte lupnutí, neboť se vytvořil podtlak. Toto cvičení opakujte zhruba 3x.

Pohupování na špičky – výhoda tohoto cviku je v tom, že se dá provádět kdekoliv. Pomalu se vyhoupněte na špičky a rychle klesněte zpět na celé chodidlo.

Masáž ledvin – k výše zmíněnému stoupání na špičky můžete přidat i samomasáž ledvin. Ta spočívá v tom, že si položíte ruce na oblast ledvin a začnete rukama místo třít, tím vytvoříte teplo, které ledviny zahřeje. Jakmile dokončíte tření, ruce na ledvinách nechejte, aby teplo neuniklo rychle pryč.

Zdroje: www.youtube.com, tcm-fengshui.cz