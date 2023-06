5 geniálních triků, jak se vyhnout večernímu mlsání a rychle zhubnout do plavek

Plavková sezóna téměř klepe na dveře a vy se snažíte na poslední chvíli shodit pár kilo? Máme pro vás hned pět geniálních triků, jak se vyhnout večerním nájezdům na chladničku.

O krásné štíhlé postavě sní snad každá žena. Touha po dokonalém těle se navíc v období letních dní, kdy máme tendence se kvůli horkému počasí více odhalovat, ještě roste. Jenže hubnutí se stále nedaří. Dost možná za to může chyba, které se dopouštíte i vy. Večerní nájezdy na chladničku! Jak se jim vyhnout? Máme pro vás hned několik tipů.

Večer jako utržení ze řetězu

Celý den se nějak držíte. K snídani malá kaše, ke svačině čtvrt jablka a k obědu salát. Pak přijdete unavení po celém dlouhém dni z práce a nájezd na chladničku může začít. Čím to je? Důvody najdete na videu:

Příliš snahy moc škodí a v rámci držení diety to platí úplně stejně. Večerní „futrování“ nebo přejídání jde na vrub zdrženlivosti, o kterou jste se snažili během celého dne. Nebo také nedostatku času se pořádně a v klidu najíst. Mozek velmi rychle přijde na to, že nyní je konečně klid a vhodná doba něco dobrého sníst, jenže po celém dni psychického vypětí a hladového strádání potřebuje jídla hodně a nejlépe tady a teď, což se pak samozřejmě projeví ukládáním energie do tukových zásob na horší časy.

Večerní mlsání má jasnou příčinu

Vlčí hlad večer má jasnou příčinu v nesprávném rozvržení a složení jídel přes den. Udělejte si čas na pravidelné jídlo. Nejlepší způsob je připravit si ho klidně s sebou do práce. Mělo by být vyvážené a obsahovat všechny makroživiny. I přílohy. Nemusíte si dát hromadu rýže nebo těstovin. Stačí klidně tři polévkové lžíce, doplňte je salátem a kvalitním kouskem masa nebo jiným zdrojem bílkoviny a nezapomeňte na tuk. Vždy, když si chystáte salát, měl by mít na sobě pár kapek oleje. Důvod je jednoduchý, vláknina ze zeleniny se lépe vstřebá, takže sytící efekt bude vyšší, navíc se nepřipravíte o vitaminy rozpustné v tucích.

Pijte!

Často se přistihnete, že jste za celý den vypili hrnek kávy a tím to hasne? To je špatně. Voda je pro lidský organismus nesmírně důležitá. Podílí se vyrovnávání vnitřního prostředí, ovlivňuje správné fungování ledvin, ale také ovlivňuje metabolismus. Díky vhodným nápojům navíc nebudete mít neustálý pocit hladu.

Vsaďte na odpolední svačinu

Pokud vás trápí večer vlčí hlad a vy jste pak schopni zkonzumovat vše, co vám přijde pod ruku, zkuste žaludek zaplnit vhodnou odpolední svačinou. Pomůže vám v tom zakysaný jogurtový nápoj, cizrnový hummus a pár špalíků zeleniny nebo třeba bílý cottage se salátem. Uvidíte, že večeře pak proběhne mnohem poklidnějším způsobem a nájezdy na ledničku ustanou.

Vařte si

Nedostatečný příjem jídla během dne se pak projeví večer. Někdy je skutečně hektický den a zastavíte se, až za sebou zabouchnete dveře od příbytku. Věnujte o to větší energii přípravě večeře. Po celém vyčerpávajícím dni oceníte teplý zdravý pokrm. Zahřeje vás, uspokojí hlad a nebudete mít potřebu se dojídat ještě něčím malým.

Resty nehoňte večer

Stres dokáže udělat s člověkem divy. Známe to všichni: nemocné děti, uzávěrka nebo naopak nový úkol, potíže v rodině. Resty se během dne kupí a vy je valíte před sebou. Maximum práce zkuste zvládnout ještě před večeří. Pak resty pomyslně zamkněte a nechte si zbytek večera volno a dopřejte si čas na sebe. Uvařte nebo si udělejte zdravý, ale vyvážený pokrm a pochutnejte si na něm. Pokud z jakéhokoliv důvodu půjdete spát později, klidně si dopřejte ještě malou svačinu, anebo také druhou večeři, chcete-li, v podobě bílkoviny. Dodržování těchto pravidel vás zbaví vlčího hladu a nekontrolovaného přejídání. Uvidíte, že s pravidelnou a pestrou stravou půjdou kila rychle dolů.

