Začínáte si všímat vrásek okolo očí, ale ke kosmetickým zákrokům nemáte důvěru? Zkuste to jinak. Vrásky okolo očí lze redukovat všemožnými způsoby. I na poloze ve spánku záleží.

Trpíte na vrásky kolem očí?

Trpíte na vrásky kolem očí? To přece nevadí, vždyť se říká, že jsou od častého smíchu. Nicméně, tato útěcha na mnohé z nás nefunguje. Potěší sice, ale vrásky nevymaže. Stejně se dál mnozí snaží vrásek zbavit.

Co to ale znamená? Co všechno může souviset s tvorbou vrásek vám vysvětlí v příspěvku na svém YouTube kanálu Dr. Dray. Dermatoložka je sice na sociálních médiích kritizovaná pro svůj patrně nezdravý vztah k jídlu, nicméně jejím vysvětlením a názorům týkajícím se pokožky dávají všichni za pravdu.

Zdroj: Youtube

Co vám může pomoci proti vráskám v okolí očí?

Pokud bychom vynechali různé kosmetické přípravky a zaměřili se jen na životní styl, rozhodně i na tomto poli je vždy dost co zlepšovat. Jak zmiňovala také dermatoložka ve svém příspěvku, chránit bychom se měli před sluncem a v každém případě se můžete postarat o kvalitní a dostatečně dlouhý spánek. Pro pokožku je rozhodně důležitá výživa a také hydratace organismu, které obě hrají významnou roli ve vzhledu pokožky i jejím zdraví.

Pokud byste chtěli aktivně bojovat nejen s vráskami, ale i povadající kůží či ztrátou ostrých rysů, pak stojí za to investovat čas do procvičování a posilování obličejových svalů. Těmto cvičením se říká obličejová gymnastika nebo jóga.

Různé rady, jak vrásky zmírnit či se jim docela vyvarovat, jdou ještě dál. Dokonce se doporučuje nevypínat pokožku oka a oční víčko například, když si nanášíte oční linky nebo řasenku.

Také poloha ve spánku může hrát roli. V anglicky mluvících zemích se také někdy používají výrazy jako „vrásky ze spánku“ nebo „spánkové vrásky“. Oč jde?

Naučte se spát v poloze na zádech

Za zcela nejhorší možnost z tisíce různých důvodů se považuje spánek na břiše. Prý při této poloze trpí celé tělo a také tvář je velmi otlačená. Při spánku na boku může výrazně trpět jen jedna strana tváře, i vrásky mohou být na jedné polovině obličeje výraznější než na druhé. Ano, vrásky také souvisí s tím, jak spíte a jak je tvář otlačená.

Z těchto důvodů je proto nejvýhodnější poloha na zádech. A nejen ta. Za naprosto ideální je spánek na zádech na saténovém nebo hedvábném povlečení, které je hladší a pokožka, ale i vlasy, se o ně méně třou.

To je velmi přínosné například pro kudrnáče, jejichž vlasy na klasické tkané bavlně spíš trpí. Prodávají se i speciálně tvarované polštáře a je jisté, že pokud chcete utrácet, rozhodně budete mít z čeho vybírat.

